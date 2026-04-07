Guerra Iran Stati Uniti, Mojtaba Khamenei "ricoverato in gravi condizioni, non è cosciente, non può governare"

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Mojtaba Khamenei, la Guida Suprema iraniana, è ricoverato in ospedale a Qom in gravi condizioni. L’erede dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Israele e Stati Uniti del 28 febbraio scorso, non sarebbe cosciente e in grado di governare l’Iran. Lo riferisce il Times citando fonti di intelligence israelo-americana. Intanto, nella sesta settimana di guerra, c’è attesa per la risposta iraniana all’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump.

Iran, Mojtaba Khamenei sarebbe in gravi condizioni

La Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in stato di incoscienza, ricoverato in un ospedale di Qom.

Lo riporta il quotidiano britannico Times citando un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell’intelligence israeliana e statunitense.

ANSA

Secondo il memorandum, Khamenei sarebbe in gravi condizioni e “incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”.

Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence di Stati Uniti e Israele erano a conoscenza da tempo della posizione e delle condizioni del leader iraniano.

Mai apparso in pubblico dall’elezione a Guida suprema, si era ipotizzato che fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio che hanno ucciso l’ayatollah Ali Khamenei.

Guerra Iran Stati Uniti, colpita sinagoga a Teheran

Intanto vanno avanti gli attacchi di Stati Uniti e Israele sull’Iran. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile sono state sentite diverse esplosioni a Teheran.

L’agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga di Rafi-Nia è stata colpita e “completamente distrutta” dai raid aerei israeliani.

L’esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi aerei contro l’Iran, minacciando di colpire le ferrovie.

Per questo l’Idf ha invitato i civili a non prendere i treni per le prossime 12 ore: “La vostra presenza sui treni e in prossimità delle linee ferroviarie mette a repentaglio la vostra vita”.

E proseguono gli attacchi Iraniani ai Paesi del Golfo alleati degli Usa: nelle ultime ore un raid ha colpito un complesso petrolchimico in una vasta area industriale a Jubail, in Arabia Saudita.

L’ultimatum di Trump

Con la guerra arrivata alla sua sesta settimana, il presidente Usa Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, minacciando di devastare il Paese senza un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.

L’ultimatum scade oggi, 7 aprile alle 20, le 2 dell’8 aprile in Italia. In risposta, il regime iraniano ha rivolto un appello ai giovani affinché formino “catene umane” intorno alle centrali elettriche del Paese.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, tra i negoziatori c’è pessimismo sulla possibilità che Teheran accetti la richiesta della Casa Bianca di riaprire lo Stretto di Hormuz.