Guerra Iran Usa, c'è una vittima per i missili nello Stretto di Hormuz mentre Trump minaccia nuovi attacchi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si aggrava la crisi tra Iran e Stati Uniti dopo un attacco missilistico nello Stretto di Hormuz che ha provocato la morte di un membro dell’equipaggio di una petroliera. Gli Emirati Arabi Uniti accusano Teheran, mentre Donald Trump annuncia nuovi raid e promette di colpire le capacità militari iraniane legate allo strategico passaggio marittimo nello Stretto di Hormuz.

Guerra Iran Usa, notte di raid e una vittima

La tensione tra Iran e Stati Uniti resta altissima e nuovo episodio che rischia di alimentare ulteriormente il conflitto in Medio Oriente.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco missilistico iraniano contro due loro petroliere in transito nello Stretto di Hormuz, uno dei punti nevralgici per il commercio mondiale di petrolio.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, le petroliere Mombasa e Al-Bahiyah sono state colpite da due missili da crociera iraniani mentre attraversavano la rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman.

L’attacco ha provocato la morte di un membro dell’equipaggio indiano imbarcato sulla Mombasa. Altre otto persone (sei cittadini indiani e due ucraini) sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave.

L’escalation nello Stretto di Hormuz

Le due imbarcazioni hanno inoltre riportato danni a causa degli incendi scoppiati dopo l’impatto dei missili. Abu Dhabi ha definito l’episodio un “flagrante attacco” e una “grave e chiara violazione del diritto internazionale”, sostenendo che l’azione rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità dell’intera regione.

In un comunicato ufficiale, il ministero della Difesa emiratino ha inoltre annunciato di riservarsi “pienamente il diritto di rispondere a questa escalation”, cosa che potrebbe portare a ritorsioni nei confronti dell’Iran.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei corridoi marittimi più strategici visto che attraverso questo passaggio transita una quota significativa delle esportazioni globali di petrolio.

Qualsiasi escalation militare nell’area rischia quindi di avere ripercussioni non solo sul piano geopolitico, ma anche sui mercati energetici internazionali, come si per altro già verificato nei mesi precedenti.

Trump annuncia nuovi raid

E a poche ore di distanza dall’attacco denunciato dagli Emirati, il presidente Usa Donald Trump ha usato toni durissimi parlando ai giornalisti nello Studio Ovale.

Il tycoon ha dichiarato che il nuovo conflitto contro l’Iran “sarà molto veloce”, annunciando un’imminente offensiva militare: “Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz”, ha minacciato.

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Teheran avrebbe “rotto l’accordo”: “Hanno scoperto che c’era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo. Alla fine finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo: è folle e molto stupido”, ha aggiunto.

Trump: “Gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati”

Ma Trump, che non si limita a minacciare nuovi attacchi, ha parlato anche del tema economico della crisi nello Stretto di Hormuz, facendo riferimento all’imposta del 20% sulle merci in transito attraverso il passaggio marittimo.

Il presidente ha sostenuto che “gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati“, spiegando come Washington stia sostenendo i costi della sicurezza di tutta l’area.

“Stiamo proteggendo un’area molto ricca del mondo”, ha dichiarato, ribadendo la posizione americana nella difesa della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Le dichiarazioni del presidente arrivano in un momento di forte tensione internazionale e lasciano presagire una nuova fase del confronto tra Washington e Teheran, con il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto in una delle aree più sensibili e strategiche del pianeta.