Guerra Iran Usa, cartellone "uccideremo Trump" appare nella piazza di Engelab a Teheran: non è la prima volta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La guerra tra Iran e Usa si combatte anche a livello mediatico, come dimostra il cartellone con la scritta “uccideremo Trump” esposto dal regime a Teheran. Il messaggio arriva in una fase di teorica riapertura dei canali diplomatici tra le due potenze in guerra. L’enorme cartellone, parte della retorica anti-americana dell’Iran, è comparso in piazza Enghelab e ritrae il presidente Usa dietro le sbarre e con il capo chino.

Guerra Iran-Usa, cartellone di minacce a Trump

Poco lontano, un altro maxi cartellone mostra il presidente Trump insieme al vicepresidente JD Vance, all’inviato speciale Steve Witkoff e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con i volti insanguinati e gli abiti strappati, davanti a bandiere israeliane e americane lacere. In piazza Enghelab, invece, il regime ha dedicato un cartellone esclusivamente al presidente americano con la scritta “uccideremo Trump”.

Decine di persone si sono radunate nella piazza, sventolando bandiere rosse e mostrando striscioni con la scritta “ci sarà sangue”. I manifestanti hanno chiesto vendetta per la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nei raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele su Teheran.

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“Uccideremo Trump”, i precedenti nella retorica della guerra

Negli ultimi mesi, l’Iran ha disseminato nelle principali città maxi cartelloni con messaggi di minaccia rivolti a Donald Trump. A Teheran, uno raffigurava il presidente americano con la bocca cucita, accompagnato dallo slogan “At the breaking point”; un altro lo mostrava mentre veniva strangolato da alcune mani, con la scritta “Revenge is inevitable”. In un terzo, compariva invece disteso in una bara.

A Mashhad, nel nord-est del Paese, uno striscione appeso alla facciata di un albergo riportava infine, in inglese e in persiano, un messaggio esplicito: “We will kill Trump”, che ricorda quello esposto nei giorni scorsi a Teheran con la stessa scritta “uccideremo Trump”.

La propaganda anti-Trump ha trovato spazio anche nelle mostre a cielo aperto. A piazza Tajrish, nel nord di Teheran, sono stati esposti dipinti che raffiguravano il presidente americano con il volto insanguinato, schiacciato da un piede, oppure con una bomba a oscurargli il viso, in un richiamo al celebre quadro “Il figlio dell’uomo” di René Magritte.

Cosa potrebbe cambiare tra Usa e Iran dopo le elezioni di midterm

La nuova minaccia a Donald Trump arriva a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni di midterm negli Usa. Gli elettori americani sono chiamati a rinnovare la Camera dei Rappresentanti e parte del Senato, oltre ad eleggere 36 nuovi governatori. Il voto potrebbe influenzare anche il futuro della guerra in Medio Oriente, anche se i Democratici – attualmente avanti nei sondaggi – mantengono posizioni molto severe nei confronti dell’Iran.

Tuttavia, una maggioranza democratica nei due rami del Congresso potrebbe portare a un rischio minore di escalation con un sostegno meno unitario a Israele e la Casa Bianca costretta a dover giustificare con maggiore frequenza le proprie decisioni.

Ma una vittoria democratica potrebbe paradossalmente spingere Trump a rafforzare il proprio protagonismo internazionale. Con un Congresso ostile e maggiori difficoltà sul fronte interno, il presidente potrebbe puntare sulla diplomazia personale e sui grandi accordi internazionali per riaffermare la propria leadership, sfruttando la maggiore autonomia di cui dispone in politica estera.