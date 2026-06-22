Guerra Iran Usa, la minaccia apocalittica di Trump a Teheran: "Se chiudono Hormuz non avranno più un Paese"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si è concluso in Svizzera il primo round dei negoziati tra Usa e Iran dopo la firma del memorandum d’intesa per arrivare a un accordo di pace per la guerra in Medio Oriente. Nonostante le nuove minacce del presidente statunitense Donald Trump di attaccare e distruggere l’Iran. In una intervista Trump ha avvertito Teheran che “non avranno più un Paese” se lo Stretto di Hormuz verrà chiuso di nuovo.

Guerra Iran Usa, procedono i negoziati

Nella giornata di domenica 21 giugno si è conclusa la prima tornata di colloqui a Lucerna, in Svizzera, tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

Il primo degli incontri previsti dal memorandum d’intesa firmato la settimana scorsa dai presidenti dei due Paesi.

ANSA

A guidare la delegazione Usa il vicepresidente JD Vance, assieme all’inviato speciale Steve Witkoff e a Jared Kushner, genero di Trump; per l’Iran il presidente del parlamento Mohammad Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

Durante i colloqui non sono mancati momenti di tensione per via di alcune dichiarazioni minacciose del presidente statunitense Donald Trump, che sembravano poter mettere in bilico le trattative.

La nuova minaccia di Donald Trump all’Iran

In una intervista telefonica a Fox News, Trump ha detto di aver parlato con gli iraniani, avvertendoli che “non avranno più un Paese” se chiuderanno di nuovo lo Stretto di Hormuz.

Teheran “farebbe meglio a darsi una regolata, altrimenti ci prenderemo il resto del paese”, ha affermato ancora il presidente Usa.

Trump ha poi definito il memorandum firmato pochi giorni fa “solo un’opzione“.

Nelle stesse ore ha postato altre minacce sul suo social Truth: “Colpiremo di nuovo duramente l’Iran, proprio come abbiamo fatto la settimana scorsa, solo più duramente”, a meno che Teheran non fermi gli “agenti ben pagati in Libano”, riferendosi a Hezbollah.

Come è andato il primo round di colloqui

Nonostante le tensioni e le minacce di Trump, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di “incoraggianti progressi” dopo il primo round di colloqui.

Le delegazioni di Usa e Iran hanno stabilito un calendario per continuare i negoziati nelle prossime settimane e creato una linea di comunicazione diretta per evitare incidenti e incomprensioni nello Stretto di Hormuz.

Inoltre è stato deciso di creare un sistema di coordinamento tra Iran, Stati Uniti e Libano con l’obiettivo di fine ai combattimenti tra Israele ed Hezbollah in Libano.