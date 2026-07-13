Guerra Iran Usa, nuovi attacchi per Hormuz: non solo petrolio, per Trump è vitale controllare lo Stretto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si è dimostrato fragile come previsto. Il principale nodo del contendere non è il commercio, il petrolio e neanche soltanto la corsa nucleare di Teheran: è stabilire davanti agli occhi del mondo chi controlla lo Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno lanciato nuovi raid contro obiettivi iraniani, dopo che i Pasdaran hanno ripreso ad attaccare navi mercantili e civili nel Golfo Persico. Perché per gli Usa la questione è così importante?

Nuova escalation tra Iran e Usa per lo Stretto di Hormuz

Nella giornata di domenica e nella notte successiva, lo Us Central Command ha ordinato e lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran per indebolire, ancora una volta, la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello Stretto di Hormuz.

I raid hanno cominciato a colpire decine di obiettivi dalle 23 italiane. Anche i media iraniani hanno riportato la notizia di esplosioni soprattutto nel sud del Paese. Cioè quella parte che affaccia sul choke point marittimo: Jask, Qeshm, Bandar Abbas e Sirik.

ANSA

In questo modo Washington ha voluto rispondere al missile lanciato nei giorni scorsi dai Pasdaran, la forza militare più potente dell’Iran, contro una nave mercantile e all’annuncio della chiusura dello Stretto da parte di Teheran.

Gli ultimi attacchi nel Golfo Persico

Di tutta risposta, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniana ha attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein. Mirando a sistemi di difesa e missilistici, bunker e rifugi di supporto. Il giorno precedente erano stati bersagliati anche Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Le forze persiano hanno infine aperto (di nuovo) il fuoco contro il traffico mercantile in transito nello Stretto di Hormuz. Un aereo americano ha abbattuto un missile da crociera iraniano e un drone.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso o è aperto ora?

La Repubblica Islamica ha affermato di aver chiuso nuovamente la navigazione nello Stretto di Hormuz. All’opposto, Donald Trump ha urlato che no, non è vero: il collo di bottiglia è aperto al traffico di navi commerciali.

Chi ha ragione? Tutti e nessuno. Come negli altri frangenti di escalation, non esiste una barriera marittima che impedisca il transito di imbarcazioni nel Golfo Persico. Sta alle singole navi e alla compagnie mercantili decidere se correre il rischio o meno.

Di fatto, lo Stretto di Hormuz è sotto minaccia diretta dei missili e dei droni iraniani. Anche se gli Usa si impegnassero, come fanno, per intercettare i vettori nemici e per colpire le postazioni dalle quali vengono lanciati, per le navi non si tratterebbe di un aumento della sicurezza.

Per tutti questi motivi, sono migliaia le rotte annullate nel Golfo Persico. Il che rappresenta un problema strutturale più per gli Stati Uniti che per l’Iran, al netto del danno economico che per un impero passa sempre in secondo piano.

Perché per gli Usa il controllo di Hormuz è essenziale

Il 17 giugno Usa e Iran avevano firmato un memorandum d’intesa per pianificare negoziati futuri. Questi negoziati avrebbero dovuto cercare una soluzione per far cessare la guerra. Che l’intero progetto fosse impraticabile, lo avevamo anticipato a chiare lettere su Virgilio Notizie.

Tra i punti del pre-accordo, erano stati concordato un cessate il fuoco tra i due Paesi e la riapertura graduale dello Stretto. L’impegno comune, sottoscritto in calce al documento, era quello di riportare la navigazione ai livelli pre-guerra.

Questo è un passaggio decisivo per comprendere la vera posta in gioco di Hormuz. La prima preoccupazione dell’amministrazione Trump non è stata la corsa nucleare, l’apparato missilistico balistico o il cambio di regime in Iran. Ma la libertà di navigazione nel Golfo Persico.

Per la serie: intanto che cerchiamo un’intesa, lasciamo tranquillo e libero lo Stretto. Poi il resto si accomoda. E “il resto” era tutto ciò per cui gli Stati Uniti avevano solennemente dichiarato di aver imbracciato le armi.

In gioco l’egemonia globale degli Usa

Non è schizofrenia di Trump o indecisione, è pura strategia. Gli Usa fondano la loro egemonia globale e il fatto di restare la superpotenza sul controllo degli oceani. E gli oceani si controllano attraverso gli stretti, cioè laddove il passaggio fisico per le navi si restringe fino a pochi chilometri.

L’essenza della prima potenza del pianeta è tutta qui. Finora Washington aveva mantenuto la sua narrazione e la sua temibilità proprio perché sembrava saldamente in controllo di ogni collo di bottiglia, da Malacca a Panama passando per Suez.

Le minacce cinesi a Taiwan, gli attacchi degli Houthi nello Stretto di Babl el-Mandeb nel Mar Rosso e infine i raid iraniani a Hormuz hanno fatto vacillare questa impostazione. Provocando un terremoto sotto i piedi del castello americano.