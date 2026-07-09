Guerra Iran Usa, perché Donald Trump ha ripreso a bombardare Teheran nonostante il "cessate il fuoco"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra tra Stati Uniti e Iran conosce una nuova escalation. L’accordo preliminare di cessate il fuoco si è rivelato scritto sulla sabbia, come su Virgilio Notizie avevamo sottolineato subito dopo la firma. Il motivo principale è sempre lo stesso, che farà fallire qualsivoglia tentativo di mediazione o negoziato: gli interessi strategici di Teheran e Washington sono inconciliabili. Il nodo del contendere più pressante è lo Stretto di Hormuz, che gli americani vogliono tornare a controllare e i persiani, al contrario, non hanno intenzione di mollare per mettere sul tavolo una leva negoziale insostituibile. Risultato: attacchi e contrattacchi.

Raid in Iran e replica: colpite basi Usa in Medio Oriente

Mercoledì 8 luglio le Forze statunitensi hanno condotto nuovi raid contro l’Iran, colpendo Teheran e il sud del Paese. Circostanza che ha fatto scattare l’immediata replica della Repubblica Islamica.

I Pasdaran hanno infatti bersagliato nuovamente le basi statunitensi situate in Kuwait e in Bahrein, minacciando di estendere il raggio d’azione se necessario. Cioè se gli Usa non rispetteranno gli accordi di tregua così come sono stati modificati dall’Iran. Proposito impossibile, come ormai dovremmo aver pienamente compreso.

ANSA

“Non sprecate energie, lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane”, ha tuonato il presidente del Parlamento e capo negoziatore persiano Mohammad Bagher Ghalibaf.

Il Comando Centrale delle Forze armate americane (Centcom) ha riferito di aver centrato circa 90 obiettivi militari in terra iraniana, compresi sistemi di difesa aerea. L’obiettivo dichiarato è ridurre la capacità di Teheran di colpire navi mercantili nello Stretto di Hormuz.

Hormuz di nuovo bloccato

Proprio il collo di bottiglia del Golfo Persico è stato, ancora una volta, il primo a subire le conseguenze delle rinnovate ostilità. Attualmente il traffico marittimo è quasi totalmente bloccato.

La tattica iraniana è sempre la stessa: colpire le arterie economiche che via mare collegano Europa e Asia attraverso il nodo mediorientale. Non per danneggiare direttamente noi, ma gli egemoni Stati Uniti.

Washington basa la sua supremazia globale sul controllo degli oceani, ossia sulla gestione militare degli stretti marittimi. Se un singolo choke point, com’è accaduto, dovesse essere sottratto al controllo diretto degli americani, l’intera architettura della superpotenza risulterebbe compromessa.

Ormai è una realtà acclarata. Il nuovo blocco di Hormuz è la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi all’Iran. L’8 luglio soltanto 14 navi mercantili sono riuscite ad attraversare lo Stretto in entrambe le direzioni.

Si tratta del numero più basso dall’accordo tra Stati Uniti e Iran del 16 giugno. La media di navi in passaggio per queste tre settimane è stata di 34 navi al giorno.

Perché l’accordo tra Usa e Iran non viene rispettato

I nuovi raid americani hanno preso di mira anche i ponti sulle strade che portano a Mashhad, la città in cui l’ex guida suprema Ali Khamenei verrà sepolto nel corso della giornata. Il messaggio dell’amministrazione Trump è chiaro: anche l’Occidente è pronto a minacciare la quotidianità persiana.

Il Paese mediorientale è però ampiamente attrezzato, soprattutto mentalmente, per sopportare stato di guerra e assedio. La decimazione dei vertici della Repubblica Islamica da parte di Usa e Israele hanno inoltre privato il regime di figure anziane e più moderate rispetto alla nuova generazione di decisori.

Che l’accordo per il cessate il fuoco sarebbe svanito nel frastuono della guerra, lo avevamo detto chiaro e tondo su Virgilio Notizie fin dall’inizio. Innanzitutto perché l’intesa raggiunta tra Washington e Teheran non rappresentava una pace in senso tecnico, bensì un memorandum preliminare che apre una finestra negoziale di 60 giorni.

Secondo, perché le questioni davvero importanti – programma nucleare iraniano, missili balistici, sanzioni, ruolo regionale di Teheran e rapporti con Israele – erano state rinviate a trattative future. Il che vuol dire che, nel frattempo, ambedue le parti tenteranno di aumentare il proprio vantaggio negoziale.

La durata di questa nuova fase di escalation dipenderà dalla frequenza e della portata degli attacchi iraniani contro le navi trasitanti nel Golfo Persico. Nella consapevolezza che il tempo avvantaggia Teheran e i rivali degli Usa che agiscono silenziosamente supportando la Repubblica Islamica, Cina in primis.

Per questo motivo lo stallo di Hormuz potrebbe protrarsi anche per un (altro) mese. La Casa Bianca ritiene tuttavia di avere maggiore margine di manovra per piegare ulteriormente gli iraniani, dal momento che centinaia di petroliere sono riuscite a lasciare lo Stretto nelle ultime settimane.