Guerra Iran Usa, perché Teheran sta riempiendo di trappole e mine l'isola di Kharg che fa gola a Trump

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Iran sta piazzando mine e altre trappole attorno e sull’isola di Kharg in preparazione di un’invasione di terra da parte degli Stati Uniti. Kharg è molto piccola ma è fondamentale per le esportazioni petrolifere iraniane. Dall’isola passa il 90% del petrolio che Teheran vende all’estero.

L’Iran teme un’invasione di Kharg

La Cnn ha riportato che l’Iran sta piazzando mine e trappole nell’isola di Kharg, nel nord del Golfo Persico, perché teme un’invasione da parte degli Stati Uniti.

La notizia proverrebbe da fonti interne ai servizi segreti statunitensi. L’isola ospita il principali terminal di esportazione del petrolio iraniano, ma anche molte strutture di difesa, soprattutto antiaerea.

ANSA

L’invasione di Kharg, così come la distruzione delle sue strutture energetiche, è considerata dall’Iran una “linea rossa“, un confine da non oltrepassare, per non arrivare a un’ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente.

Perché Kharg è importante per l’Iran

Kharg è un’isola molto piccola, appena 20 chilometri quadrati di estensione, meno della metà di Ischia. È però fondamentale per l’economica iraniana, perché ospita i terminali da cui passa il 90% del petrolio esportato da Teheran all’estero.

Le coste iraniane sul Golfo Persico sono quasi tutte basse e sabbiose, quasi prive di luoghi che possano fungere da porti naturali con un ampio pescaggio. Kharg, invece, ha fondali che si abbassano improvvisamente, ideali per far avvicinare le petroliere.

Per questa ragione l’isola è diventata il punto di partenza di quasi tutto il petrolio iraniano verso l’estero. Senza Kharg, la principale risorse dell’Iran sarebbe intrappolata all’interno dei confini nazionali.

Il piano di Trump

Sempre secondo la Cnn, Trump starebbe seriamente valutando l’invasione di Kharg per costringere l’Iran a trattare. Negli ultimi giorni il presidente degli Usa ha dichiarato che Teheran e Washington si stanno parlando, ma gli ayatollah hanno sempre negato ogni trattativa.

Il piano di Trump è quello di prendere il controllo di Kharg e di riconsegnarla all’Iran solo in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico agli oceani.

Bloccato ormai da quasi un mese, Hormuz è fondamentale per i Paesi del Golfo alleati degli Usa, perché da lì passano le navi che portano gas e petrolio in tutto il mondo.