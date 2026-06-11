Guerra Iran-Usa, Trump annuncia la pace e lancia 49 missili Tomahawk: i Pasdaran chiudono Hormuz e bombardano

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Iran è nuovamente sotto le bombe Usa, nonostante la promessa di Trump che aveva annunciato una pace vicina. Colpiti sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea. Sono 49 i missili Tomahawk che, secondo la Casa Bianca, hanno colpito obiettivi iraniani. Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz e rivendica attacchi contro basi Usa in Kuwait, Bahrain e Giordania. Le due parti in causa sono su posizioni totalmente contrapposte: i bombardamenti per Washington sono “democrazia coercitiva”, un modo per piegare l’avversario e indurlo a firmare la pace. Teheran, invece, per sedersi al tavolo delle trattative pretende che i cannoni tacciano.

Guerra Usa-Iran, nuovi attacchi

I bombardamenti americani sono stati attacchi di “autodifesa”, come ha comunicato il Comando centrale degli Stati Uniti.

Secondo il Wall Street Journal, i target principali erano postazioni radar e sistemi di difesa strategici situati nel sud dell’Iran, nei pressi delle città di Bandar Abbas, Qeshm e Hengam.

ANSA

Il dettaglio sui 49 missili Tomahawk è stato reso da Trump in un’intervista a Fox News. “Se l’Iran non firma un accordo, domani sera lo bombarderemo senza pietà”, ha aggiunto.

Nella stessa intervista, Trump ha sostenuto che l’intesa diplomatica sarebbe vicina e che funzionari iraniani gli avrebbero chiesto di “fermare i bombardamenti”, assicurando che “i bombardamenti cesseranno presto”. Teheran ha smentito categoricamente definendo “false” le parole di Trump e accusando Washington di usarle come copertura per evitare una guerra aperta.

La reazione dell’Iran

Il quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya ha annunciato la chiusura totale dello Stretto di Hormuz a tutto il traffico navale, comprese petroliere e navi commerciali. Secondo il comando iraniano: “Qualsiasi imbarcazione tenti l’attraversamento dello Stretto sarà presa di mira”.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato di aver preso di mira 18 siti legati all’esercito statunitense nelle basi di Ali Al-Salem e Ahmed Al-Jaber in Kuwait e nella Sheikh Isa Air Base in Bahrain.

I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver colpito con 12 missili balistici la base aerea di Al-Azraq in Giordania, sostenendo di aver distrutto strutture e diversi caccia americani F-35, F-15 e F-16.

Pace Usa-Iran annunciata 38 volte da Trump

Sono 38 le volte in cui Trump ha annunciato l’imminente pace con l’Iran (“ci siamo”, “è quasi fatta”, “manca poco”, eccetera), prima che droni e missili tornassero a colpire da ambo le parti. L’accordo preliminare è stato raggiunto con i negoziati del 28 maggio, ma da allora non ci sono più stati progressi.

Il 28 maggio i negoziati di pace hanno raggiunto un accordo preliminare: l’intesa prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni, l’avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano, la soluzione della crisi dello Stretto di Hormuz, fra le altre cose.

Dopo la nuova escalation nella guerra Usa-Ira, si attende ora il 39esimo annuncio di una pace imminente.

Giorgia Meloni sul negoziato di pace

“Il negoziato resta fragile e le questioni sono complesse, sempre che sia possibile alla luce delle ultime notizie”.

Così ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito della situazione in Iran, nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. “L’Ue ha gli strumenti per dire la sua” e “dovrà essere pronta a rafforzare la pressione” su Teheran.