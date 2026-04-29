Guerra Iran Usa, Trump pensa al blocco prolungato ma i dem possono fargli causa: il nodo del Congresso

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le pressioni nei confronti di Donald Trump non riguardano soltanto i negoziati internazionali, dalla guerra in Iran a quella in Ucraina passando per la difficile coesistenza con la Cina. Le difficoltà sono anche e soprattutto interne. I Democratici membri del Congresso starebbero infatti valutando la possibilità di intentare una causa contro il presidente, qualora questi dovesse proseguire la guerra in Medio Oriente oltre la scadenza legale di venerdì 1° maggio, senza ottenere l’autorizzazione del più importante organo politico dell’amministrazione statunitense. Il tycoon, da parte sua, ha invece spinto per un blocco prolungato della Repubblica Islamica nello Stretto di Hormuz.

Cosa vuole fare ora Trump con l’Iran

Fermo restando che il presidente degli Stati Uniti da solo non decide proprio nulla, Trump ha rinnovato i suoi propositi di soffocamento della già fiaccata economia iraniana prolungando il blocco navale che impedisce in particolare il traffico di petrolio da a e per i porti persiani.

L’intento è utilizzare la leva economica per costringere Teheran a fare concessioni sul dossier nucleare, autentico obiettivo strategico di Washington. Se l’Iran dovesse infatti dotarsi della bomba atomica, diventerebbe istantaneamente inattaccabile.

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Consigliato dai collaboratori e sostenuto da una sempre più risicata porzione di apparati, il presidente americano ha bollato come “meno peggio” l’opzione del blocco marittimo, di gran lunga preferibile alla già disastrosa campagna di bombardamenti e, all’opposto, a un ritiro completo dalla regione. Il che suonerebbe come una sconfitta con tanto di resa.

Nei fatti una grossa difficoltà tattica statunitense è già ampiamente in corso, in quanto gli Usa hanno quasi esaurito missili e intercettori spostandoli dal ben più importante teatro indopacifico, senza peraltro riuscire né a rovesciare il regime sciita né ad annullare i programmi nucleare e balistico di Teheran.

Dall’altro lato, il blocco statunitense contribuisce all’aumento dei prezzi di petrolio e gas, anche in terra americana. Una situazione che ha fatto scivolare Donald Trump ai più bassi livelli di consenso popolare. Allarmando il fronte repubblicano in vista delle elezioni di Midterm e spingendo i Democratici a minacciare una nuova azione giudiziaria contro il presidente.

Perché i Democratici vogliono portare Trump in tribunale

Se Trump dovesse firmare un ordine esecutivo per prolungare lo stato di guerra in Medio Oriente oltre la scadenza fissata al 1° maggio, i Democratici al Congresso hanno intenzione di intentare (o soltanto minacciare) una causa legale nei confronti del presidente.

Lo scopo primario diventerebbe così l’apertura di un dibattito, se non uno scontro, costituzionale sugli effettivi poteri del presidente in materia di guerra. In un frangente in cui lo stesso Congresso si riunisce per votare diverse questioni nazionali e internazionali.

L’azione dei Democratici chiama in causa la War Powers Resolution del 1973, una legge federale che limita il potere del presidente di impegnare gli Stati Uniti in un conflitto armato senza il consenso del Congresso. La tesi è dunque che “la guerra di Trump” sia stata avviata illegalmente e protratta senza un’adeguata supervisione da parte del Parlamento statunitense.

L’eventuale prolungamento del conflitto oltre i 60 giorni consentiti porrebbe così il tycoon di fronte a una responsabilità politica e giuridica impossibile da ignorare.

Trump può ignorare il Congresso su guerra e Iran?

La vera domanda, dunque, diventa questa. Di base, un presidente americano non può mai fare di testa sua ed evitare il confronto col Congresso. Come la questione dei dazi ha ampiamente dimostrato. Anche se dovesse riuscire a decidere in materia di conflitti, poi toccherebbe comunque al Parlamento approvare i crediti di guerra. Per dire.

Dal punto di vista giuridico, il sopra citato War Powers Act impone al presidente la chiusura di tutte le operazioni militari dopo 60 giorni. A meno che, per l’appunto, il Congresso non abbia votato per una dichiarazione di guerra o approvato una legge che autorizzi l’uso della forza.

La legge prevede una singola proroga di 30 giorni, ma solo se il presidente certifica per iscritto al Congresso che è necessario ulteriore tempo per garantire il ritiro in sicurezza delle truppe statunitensi. Il che è esattamente ciò che potrebbe succedere.

Finora il più alto apparato dell’amministrazione americana non ha approvato alcuna autorizzazione per l’uso della forza militare in relazione all’Iran e la Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione pubblica di voler chiedere l’autorizzazione al Congresso prima della scadenza di tale termine.

La campagna militare statunitense, iniziata il 28 febbraio, raggiungerà i 60 giorni il 29 aprile, ma Trump ha tempo fino al 1° maggio per chiedere l’approvazione del Congresso per proseguire le operazioni in Iran. Questo perché l’ufficio del tycoon ha formalmente notificato gli attacchi il 2 marzo, data in cui scatta il conteggio dei fatidici 60 giorni.