Guerra Iran Usa, Trump vuole l'isola di Kharg e annuncia un nuovo attacco ma "senza colpire il petrolio"

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Gli Stati Uniti potrebbero tentare di prendere il controllo dell’Isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano nel Golfo Persico, e introdurre un blocco navale dello Stretto di Hormuz per impedire alle navi in partenza e dirette verso i porti iraniani di passare. Lo ha suggerito il presidente Donald Trump, che avrebbe anche parlato di ulteriori attacchi sull’Iran questa sera.

Trump torna a puntare l’isola di Kharg

Dopo aver dichiarato finito il cessate il fuoco tra Iran e Usa, il presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare da Ankara, in Turchia, dove è in corso il vertice della Nato, spiegando quali potrebbero essere i prossimi obiettivi militari degli Usa in Medio Oriente.

Il primo a essere nominato è stata l’isola di Kharg, importante terminale petrolifero iraniano. Trump ha dichiarato che potrebbe essere attaccata, puntando però agli impianti di desalinizzazione dell’acqua e non a quelli per l’esportazione del petrolio.

ANSA

Il presidente degli Usa ha però anche suggerito che gli Stati Uniti potrebbero “prenderne il controllo“, senza però dare ulteriori dettagli.

Perché l’isola di Kharg è così importante

Kharg è una piccola isola vicina alla costa settentrionale dell’Iran, quasi completamente desertica e grande circa un decimo dell’Isola d’Elba.

È però importantissima per l’Iran, perché vi si trovano tutti i più importanti terminali per l’esportazione di petrolio del Paese, i porti dove le petroliere possono caricare il greggio.

Nonostante l’Iran abbia chilometri di coste tra Golfo Persico e Oceano Indiano, si tratta di coste alte, inadatte a terminal come quello di Kharg. L’isola è uno dei pochissimi porti naturali adatti a questo scopo in tutto il Paese.

Possibile un nuovo blocco dello Stretto di Hormuz

Altro obiettivo potrebbe essere nuovamente lo Stretto di Hormuz, che gli Usa potrebbero chiudere alle navi che esportano petrolio iraniano.

Trump ha comunque promesso, a margine dell’incontro con il presidente ucraino Zelensky, attacchi anche questa sera.

Il presidente degli Usa ha chiamato la guerra in Iran una “denuclearizzazione“, sottolineando che potrebbe essere raggiunta sia per via diplomatica, sia per “altre vie”.

Cosa è successo tra Iran e Usa

Nel tardo pomeriggio di ieri, 7 luglio, tre navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. L’Iran non ha rivendicato l’attacco ma gli Usa hanno risposto duramente, con bombardamenti su vari obiettivi nel Paese. Teheran ha quindi accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e ha attaccato con droni e missili le basi americane in Kuwait e Bahrein.

Trump ha risposto a questi attacchi dichiarando che il cessate il fuoco era “concluso”, che i leader iraniani sono “feccia” e che i colloqui erano stati una “perdita di tempo”.

Nelle ore successive Trump ha poi dato dei “pazzi” ai leader iraniani, dichiarando poi di non fidarsi di loro e di non ritenere che un accordo definitivo, anche se fosse raggiunto, sarebbe duraturo.