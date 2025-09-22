Guerra Israele - Gaza, la condanna degli attori da Roberto Benigni a Carlo Verdone dopo il video di Iacchetti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Enzo Iacchetti come detonatore: il popolare comico è da giorni al centro del dibattito per le sue esternazioni sulla distruzione portata da Israele a Gaza. Anche altri comici si sono espressi sulla guerra, alcuni in forma autonoma come aveva già fatto Roberto Benigni, ed altri in risposta ad interviste, come Carlo Verdone e Pif. La condanna, però, è unanime da parte di tutti così come la richiesta che si fermi il massacro.

Enzo Iacchetti contro Israele

Come è noto, tutto è iniziato dal litigio mediatico fra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele, durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4.

“Non è una guerra, siete sempre stati aggressori dei palestinesi, volete prendere la terra dei palestinesi, l’avete sempre voluta”, ha affermato Iacchetti.

E ancora: “In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio. Non è una guerra, c’è solo un esercito. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi”.

A Eyal Mizrahi che gli dava del “fascista”, Iacchetti ha risposto con un insulto (“cosa hai detto, stron*o?) e con la minaccia di prenderlo “a pugni”.

Roberto Benigni su Gaza

Anche Roberto Benigni aveva già preso posizione sulla guerra a Gaza mesi prima.

Così ha parlato Benigni dal palco di Propaganda Live su La7:

“Quando i bambini giocano alla guerra da piccoli, appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma! È insopportabile all’animo umano. Un grido di dolore, ma non lo sentono? Se non sentono il dolore, non sono uomini! Ma perché questi continuano ad uccidere i bambini? Si dovrebbero fermare quando un bambino si graffia. Ecco, esattamente così, esattamente quello che non stanno facendo coloro che dovrebbero farlo”.

Carlo Verdone sulla Palestina

Anche Carlo Verdone, raggiunto da Le Iene, si è espresso sulla guerra a Gaza:

“Non mi piace questa situazione: dove andranno questi due milioni di persone?”.

Poi un commento sulla posizione di Enzo Iacchetti:

“È giusto. Noi artisti siamo persone conosciute, abbiamo la celebrità quindi se diciamo una cosa e non siamo dei cretini veniamo forse un pochino ascoltati. Che Enzo si sia espresso, lo trovo giusto: ha fatto quello che doveva fare. I politici diventano un po’ democristiani, mentre gli artisti sono un po’ più liberi, dicono quello che pensano. Hanno il diritto e il dovere di parlare. È innegabile, questo è un problemone da libri di storia”.

Pif sul conflitto Israele-Hamas e sui massacri in Palestina

Anche Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, si è espresso sulla questione:

“La situazione è diventata clamorosa, ma non è che prima andasse bene. C’è sempre questa cosa tremenda, cioè che uno si abitua”.

Poi l’invito a protestare contro l’inerzia della politica:

“C’è qualcosa che posso fare, per esempio scendere in piazza. Persino la mafia temeva le piazze piene. Netanyahu certamente non ascolta me, però posso protestare contro chi ci governa e scendere in piazza fa la differenza. Chi sta al potere vede che, se le piazze sono piene, vuol dire che il Paese ha un’urgenza, una coscienza”.

A seguire una considerazione sulle esternazioni di Enzo Iacchetti:

“Non è che ci voleva un comico, ci voleva una persona sensibile. Quando vedi un comico non ridere, essere serio, ti fa molta impressione perché sta mettendo da parte la cosa più preziosa che ha nella sua vita per parlare seriamente”.

Infine l’invito a non voltarsi dall’altra parte:

“Se non facessi queste cose mi sembrerebbe uno spreco di popolarità. Parlatene ovunque. Qui non riguarda più la Palestina, è una questione di libertà del mondo, anche nostra. È arrivato il momento in cui non possiamo più limitarci a piangere, dobbiamo agire ognuno con le proprie possibilità”.