Guerra Israele Hamas, il Governo Netanyahu approva piano di pace: cessate il fuoco e ostaggi, cosa succede ora

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La guerra fra Israele e Hamas sembra davvero arrivata alla fine, con il piano di pace promosso da Donald Trump e firmato in Egitto: il governo Netanyahu ha ratificato l’accordo, nonostante l’opposizione dei leader dell’estrema destra. Entra immediatamente in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentre una task force internazionale di 200 militari monitorerà la tregua. L’Idf si ritirerà entro 24 ore e Hamas restituirà tutti gli ostaggi, vivi e morti, entro 72 ore in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi.

Tregua fra Israele e Hamas

È entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo la ratifica dell’accordo tra Israele e Hamas da parte del governo israeliano. Alla decisione si sono opposti gli esponenti dell’estrema destra israeliana, ovvero Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.

La tregua segna il primo passo concreto nel piano di pace promosso da Donald Trump e firmato giovedì 9 ottobre in Egitto.

ANSA

La devastazione a Gaza

L’intesa prevede una tregua immediata e l’avvio di un meccanismo di monitoraggio internazionale composto da circa 200 militari di Usa, Egitto, Qatar, Turchia e, forse, Emirati Arabi Uniti, incaricati di vigilare sul rispetto dell’accordo.

Lo Us Central Command istituirà inoltre in Israele un centro di coordinamento civile-militare per facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari e la sicurezza nell’area.

Cosa prevede l’accordo Israele-Hamas

Nelle prossime 24 ore, le forze israeliane (Idf) dovranno ritirarsi fino alla cosiddetta “Linea Gialla”, come definita nelle mappe dell’accordo.

A quel punto scatteranno le 72 ore concesse ad Hamas per rilasciare tutti i 48 ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia, di cui 20 vivi secondo fonti ufficiali.

L’intesa include anche uno scambio di prigionieri: Israele libererà 1.950 detenuti palestinesi, tra cui 250 condannati all’ergastolo, ma non Marwan Barghouti né Ahmad Saadat, sui quali Tel Aviv ha posto il veto. Verranno inoltre restituiti i corpi di 360 miliziani di Hamas, esclusi quelli dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar.

Trump aspira al premio Nobel per la Pace

“Abbiamo messo fine alla guerra, penso che porterà a una pace duratura”, ha dichiarato Donald Trump, che ha annunciato una visita in Egitto e Israele nei prossimi giorni per celebrare ufficialmente la firma dell’accordo.

Il presidente Usa punta a presentarsi come peacemaker globale (“Ho già messo fine a sette guerre e ora ho fatto terminare anche la guerra Israele-Hamas“). Trump ha evocato anche la possibilità di vincere il Premio Nobel per la Pace. “Mi merito il Nobel per la Pace ma non me lo daranno mai”, va ripetendo fin da febbraio.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito la telefonata con Trump “emozionante e calorosa” e lo ha invitato a intervenire alla Knesset, un gesto senza precedenti per un presidente americano.

Verso la seconda fase del piano di pace

L’accordo raggiunto a Sharm el-Sheikh, mediato da Egitto, Qatar e Turchia con la supervisione di Washington, rappresenta solo la prima fase del piano di pace. La seconda fase prevede

il disarmo di Hamas;

la ricostruzione e governance di Gaza;

il ritiro totale dell’Idf;

l’insediamento di una forza internazionale di pace probabilmente sotto egida Onu.

La reazione di Macron e della comunità internazionale

L’annuncio di pace è stato accolto con cauto ottimismo dalla comunità internazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia Israele contro la prosecuzione della colonizzazione in Cisgiordania, definendola “una minaccia esistenziale per lo Stato di Palestina e contraria al piano americano”.

L’Egitto si prepara intanto a ospitare una conferenza sul futuro della causa palestinese, mentre diversi Paesi arabi hanno promesso di contribuire finanziariamente alla ricostruzione di Gaza. Persino Iran e Russia hanno espresso sostegno all’accordo, che mantiene comunque Israele in controllo del 53% della Striscia.

L’Italia punta a partecipare ai piani di ricostruzione di Gaza. All’annuncio del piano di pace, le azioni di Buzzi e Cementir, che producono prodotti per l’edilizia, si sono impennate. Ora si apre la strada affinché l’Italia riconosca lo Stato di Palestina: la premier Giorgia Meloni aveva annunciato il sì condizionato, ovvero lo smantellamento di Hamas e il rilascio degli ostaggi.