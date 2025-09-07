Guerra nucleare più vicina, l'allarme di Grossi dell'Aiea sul possibile conflitto con la bomba atomica

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In una recente intervista, il direttore Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi ha lanciato l’allarme. Rispetto al passato, il rischio di guerra nucleare è sempre più concreto. Pur non addentrandosi nei dettagli, il direttore ha confermato che è in atto una corsa alla bomba atomica.

Guerra nucleare, rischio aumentato: il parere del direttore Aiea

Il rischio di una guerra nucleare è aumentato di molto rispetto al passato: il rischio è stato confermato da Rafael Grossi, attuale direttore di Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a La Repubblica il direttore, pur non volendo fare allarmismi, ha confermato che “il processo di disarmo o riduzione controllata degli arsenali nucleari si è interrotto”.

ANSA

Uno scatto del direttore Grossi

Ma c’è anche dell’altro: “Chi ha armi atomiche ne produce di più, Cina inclusa. Sento parlare con disinvoltura di attacchi nucleari tattici, un segnale negativo”.

La corsa alla bomba atomica

Grossi ha poi evidenziato un terzo elemento che desta preoccupazioni: la corsa alla bomba atomica.

“Ci sono Paesi che non hanno l’atomica i cui governanti cominciano a dire, pubblicamente, che è il caso di dotarsi di ordigni nucleari”, ha riportato Rafael Grossi.

Purtroppo, il direttore Aiea non ha potuto elencare, in dettaglio, di quali Paesi si tratta. Ha però confermato che si tratta di “Paesi importanti, in Asia, in Asia Minore e nel Golfo Persico”.

E che il rischio di guerra nucleare si è fatto più alto perché “un mondo con 20-25 Stati provvisti di bomba atomica è imprevedibile e pericoloso”.

La paura di un’escalation globale

A preoccupare Rafael Grossi sono le anche tensioni internazionali legate al programma atomico iraniano e alla politica di opacità di Israele.

Il direttore, nel corso dell’intervista, ha sottolineato che l’arricchimento dell’uranio al 60% da parte di Teheran, al momento, non configura ancora la costruzione di una bomba atomica. Tuttavia, si tratta comunque di un livello militare degno di nota.

C’è inoltre incertezza in merito alla situazione della centrale di Zaporizhzhia in Ucraina, sito che resta ad altissimo rischio.

In questo contesto, la diplomazia sembra essere l’unico mezzo capace di prevenire un’escalation nucleare globale.