Guerra o pace tra Usa e Iran, l'accordo annunciato dal Pakistan e l'immediata frenata di Teheran: cosa succede

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’altalena diplomatica che tiene il mondo con il fiato sospeso, oscillando drammaticamente tra l’annuncio storico della fine delle ostilità e lo spettro del prolungamento del conflitto. Il 13 giugno le cancellerie internazionali hanno assistito a un repentino cambio di scenario sull’asse tra Usa e Iran: prima l’annuncio pakistano di un’intesa imminente, destinata a chiudere la guerra che si trascina da tre mesi e mezzo, poi la brusca smentita arrivata direttamente dalle autorità di Teheran.

Guerra tra Usa e Iran: la situazione

Come riporta ANSA, la giornata era iniziata con le dichiarazioni di straordinario ottimismo rilasciate dal primo ministro pachistano Shehbaz Sharif.

Islamabad, che sta svolgendo il delicato ruolo di mediatore ufficiale insieme al Qatar, aveva comunicato su X che le parti erano “più vicine che mai a un accordo di pace”, fissando la finalizzazione del testo entro le successive 24 ore.

Secondo la presidenza pachistana, il testo – denominato Accordo di Islamabad – era già pronto per una storica procedura di firma elettronica a distanza, che avrebbe dovuto evitare i complessi protocolli di un incontro bilaterale in presenza.

La stessa emittente Al Arabiya aveva confermato il rinvio a data da destinarsi del vertice fisico precedentemente ipotizzato a Ginevra, proprio in virtù di questo accordo telematico.

Cosa contiene la bozza dell’intesa

La bozza dell’intesa, strutturata in 14 articoli, prevede punti cruciali per la stabilità globale, come un cessate il fuoco di 60 giorni, ispezioni Onu e la riapertura immediata e senza pedaggi dello strategico Stretto di Hormuz per il transito delle rotte commerciali e petrolifere.

Qual è la posizione di Teheran

L’illusione di una distensione immediata è stata però congelata dalle dichiarazioni ufficiali del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei.

Ai media statali, il rappresentante della Repubblica Islamica ha escluso categoricamente che la firma sul memorandum d’intesa possa arrivare nelle prossime ore, invitando alla massima prudenza.

Teheran accusa Washington di continue esitazioni dell’ultimo minuto e sottolinea come il processo negoziale debba necessariamente svilupparsi in due fasi distinte.

Il nodo del nucleare

Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha chiarito che l’attuale testo rappresenta soltanto una prima intesa di massima e che i nodi più complessi, a partire dalle capacità nucleari dell’Iran e dalla gestione dell’uranio arricchito, non sono stati inclusi in questa fase iniziale ma sono stati interamente rinviati al negoziato finale.

Questa dilatazione dei tempi conferma come la diffidenza reciproca rimanga altissima e che il rischio di un passo indietro sia tutt’altro che scongiurato.