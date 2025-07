Guerra Rai - Mediaset su Affari Tuoi, graffio di Giampaolo Rossi a Berlusconi e Gerry Scotti sulla "ludopatia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giampaolo Rossi, ad di Rai, risponde alle parole di Berlusconi in merito ad Affari Tuoi. Secondo Pier Silvio, infatti, lo show sarebbe la cosa più vicina al gioco d’azzardo che ci possa essere. Rossi, invece, parla di talenti, come quello di Stefano De Martino.

Affari Tuoi induce a ludopatia?

La domanda arriva diretta all’amministratore delegato di Rai. Giampaolo Rossi, in carica da circa nove mesi, ha risposto ad alcune domande poste dalla giornalista Antonella Baccaro. Tra queste anche quella sulla “guerra” tra Rai e Mediaset che si incarna nel show e gioco televisivo Affari Tuoi.

Il commento di Pier Silvio Berlusconi, che lo paragona alla dinamica del gioco d’azzardo, non è piaciuto a molti, e Rossi ha risposto sviando. L’ad infatti ha deciso di ridere alla domanda e di affermare che Affari Tuoi induce ludopatia “solo quando straccia la concorrenza”.

Su Stefano De Martino, prosegue Rossi, si dice soddisfatto. “È stata una scommessa vinta quando nessuno ci credeva”. Secondo l’ad, infatti, “rappresenta un’idea moderna dell’intrattenimento televisivo”.

Rai da record: basta polemica

La giornalista prosegue nelle domande e Rossi si sfoga: “C’è un’aria inutilmente polemica…”. Quasi un sospiro infastidito, ma il motivo è che la Rai è attenzionata quando fallisce più che quando ottiene successi.

Rossi ci tiene a sottolinearlo: le reti generaliste Rai nei primi cinque mesi 2025 hanno ottenuto il miglior share degli ultimi dieci anni. La forza dei numeri si accompagna a grandi ritorni e successi come lo sport, Sanremo, il ritorno di Benigni e quello di Fiorello in radio e il successo di Affari Tuoi.

Ma la qualità dei programmi? C’è chi, come Sigfrido Ranucci, critica chiusure di interi programmi e tagli all’informazione, come al suo Report.

L’attacco alla critica “TeleMeloni”

Secondo Rossi, la Rai è uno tra i maggiori produttori di contenuti in Europa e conta una serie di successi e vittorie. Per esempio, le prime dieci fiction più viste in Italia sono Rai, ma c’è molto altro. “Si parla dei pochi programmi che non sono andati bene”, fa notare.

Secondo l’ad, le critiche servono per attaccare “l’invenzione giornalistico-politica di TeleMeloni”, ma la verità risiede nel conflitto tra cultura intellettuale e immaginario popolare, che ha un linguaggio più veloce. Così, dice Rossi, gli intellettuali (n.d.r. si riferisce a chi critica la Rai) si rinchiudono in uno snobismo estetico.