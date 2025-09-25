Guerra Russia - Nato se verranno abbattuti i caccia del Cremlino anche in caso di sconfinamento, la minaccia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Guerra”, questa la parola pronunciata da Alexey Meshkov, ambasciatore russo in Francia, dopo l’intervento dei caccia americani a seguito dell’intercettazione dei jet russi in prossimità dello spazio aereo dell’Alaska. Meshkov non ha dubbi: se i quattro bombardieri e caccia russi dovessero essere abbattuti scoppierebbe una guerra tra Russia e Nato.

L’avvertimento di Meshkov

Il Kiyv Independent ha ripreso un dichiarazione di Alexey Meshkov, ambasciatore russo in Francia, a Rtl. Meshkov, appresa la notizia dell’intervento di quattro F-16 statunitensi, quattro aerei cisterna e un aereo di sorveglianza a seguito dell’intercettazione di due caccia russi e due bombardieri – due Tupolev Tu-95 e due Sukhoi Su-35, precisa La Stampa – ha dichiarato che in caso di abbattimento dei velivoli partiti dalla Russia potrebbe scoppiare una guerra.

“Ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo”, ha precisato Meshkov, “ma succede abbastanza spesso, dopodiché non vengono abbattuti“.

Le dichiarazioni di Meshkov arrivano a seguito delle parole che Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha affidato a un’intervista rilasciata a Fox News. Donald Trump valuta l’ipotesi di un abbattimento dei jet russi “se necessario”, quindi Rutte ha detto: “Sono totalmente d’accordo con il presidente Trump, se necessario”.

“I nostri eserciti sono addestrati e preparati per questo. Sappiamo come farlo da oltre 40-50 anni”, ha aggiunto Rutte. Anche Ursula von der Leyen ha dichiarato che “sul tavolo” è presente l’opzione di un abbattimento perché “dobbiamo difendere ogni centimetro del territorio”, e “se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento”, si potrebbe scegliere l’abbattimento.

Le tensioni tra Nato e Russia

Giovedì 25 settembre quattro caccia e bombardieri russi hanno sorvolato lo spazio aereo internazionale senza violare lo spazio aereo statunitense né canadese. Lo ha affermato il North American Aerospace Defense Command (Norad), che ha precisato che i protocolli prevedono che seppur si parli di spazio aereo internazionale la difesa dell’Alaska prevede “la pronta identificazione di tutti gli aeromobili per scopi di sicurezza nazionale”.

Sempre il Norad fa sapere che quanto accaduto “non è considerata una minaccia” dal momento che “questa attività russa si verifica regolarmente”. Nelle ultime settimane, tuttavia, l’attività russa sugli spazi aerei internazionali risulta incrementata, come accaduto di recente sul mar Baltico.

Come e quando la Nato deve intervenire

Quali siano le regole di ingaggio della Nato non è dato saperlo. Le regole non sono pubbliche per un motivo molto semplice: potrebbero essere utili a potenziali nemici.

Come ha riferito l’ex portavoce della Nato Oana Lungescu a Politico, riporta Il Messaggero, tali regole variano a seconda della missione. “L’orientamento politico principale è che si tratta di un’alleanza difensiva, il cui obiettivo è scoraggiare l’aggressione e prevenire qualsiasi conflitto e, qualora ciò fallisca, difendersi e sconfiggerlo“, ha aggiunto Lungescu.