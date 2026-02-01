Guerra Russia-Ucraina, drone di Mosca colpisce un autobus nella regione di Dnipro: morti 15 minatori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, causando almeno 15 morti e 7 feriti. Le vittime, tutti minatori, si stavano recando verso il posto di lavoro quando il mezzo è stato centrato. Il bilancio è andato aggravandosi ora dopo ora. È uno dei più gravi attacchi contro civili registrati nelle ultime settimane nella guerra fra Russia e Ucraina. Tutto questo durante la “tregua di una settimana” concessa da Putin. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha definito l’attacco “un crimine emblematico” dell’agire russo.

Zelensky sull’attacco russo a Dnipro

Zelensky ha inoltre accusato la Russia di essere la principale responsabile dell’escalation del conflitto. In un messaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha sottolineato che il raid contro un autobus civile dimostra ancora una volta la natura delle operazioni militari russe e ha ribadito che “il male deve essere fermato”.

Ucraina, droni su clinica ostetrica

Nelle stesse ore, un altro raid russo ha colpito una clinica ostetrica nella città meridionale di Zaporizhzhia, provocando almeno sei feriti.

Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano sale di consultazione devastate dall’esplosione, con finestre infrante, arredi distrutti e detriti sparsi all’interno della struttura sanitaria. L’attacco ha suscitato nuove condanne internazionali, in particolare da parte dei Paesi baltici.

Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha affermato che colpire un reparto di maternità “rivela al mondo il volto più brutale della Russia”, mentre l’omologa ministra lettone Baiba Braze ha parlato apertamente di attacchi contro madri, neonati e civili, sostenendo che la comunità internazionale debba intensificare il sostegno all’Ucraina e la pressione politica su Mosca.

A Kiev 500 edifici senza riscaldamento

Intanto resta critica anche la situazione nella capitale: Zelensky ha reso noto che oltre 500 edifici residenziali a Kiev sono ancora senza riscaldamento nel glaciale inverno ucraino, nonostante i lavori di riparazione in corso.

“Non può essere considerato normale che centinaia di palazzi restino senza riscaldamento per giorni, indipendentemente dalla presenza di raid”, ha dichiarato il presidente, evidenziando le difficoltà strutturali e l’impatto del conflitto sulla vita quotidiana della popolazione civile.

A che punto è la guerra Russia-Ucraina

Una delegazione diplomatica ucraina partirà per Abu Dhabi dove mercoledì e giovedì si terrà un incontro trilaterale con i delegati di Stati Uniti e Russia. La speranza di Kiev è che Washington faccia pressione su Putin per spingere a una de-escalation, dopo i pesanti bombardamenti degli ultimi giorni sul territorio ucraino. Il 31 gennaio una delegazione statunitense ha già incontrato a Miami il capo del fondo sovrano russo RDIF.

Sul fronte di guerra continua il logoramento da entrambe le parti, senza avanzate o ritirate significative. Le forze di Kiev sono riuscite ad avanzare nel nord dell’Oblast di Kharkiv e nell’area tattica di Kostyantynivka-Druzhkivka. E Mosca ha guadagnato terreno vicino a Pokrovsk, Hulyaipole e nella stessa area di Kostyantynivka, combattendo casa per casa.

L’Ucraina ha colpito un centro di controllo droni russo a Sluchovsk, mentre la Russia continua a lanciare attacchi nelle zone di Kursk e Sumy, utilizzando truppe d’élite.

Continuano le provocazioni della Bielorussia, Paese schierato con Mosca: per la seconda volta in 72 ore dei palloni aerostatici bielorussi sono entrati illegalmente nello spazio aereo della Polonia nella notte tra il 30 e il 31 gennaio.