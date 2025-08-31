Guerra Russia - Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov loda Trump e critica l’Europa “guerrafondaia”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dura la critica del portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nei confronti della posizione dell’Europa in merito alla guerra Russia – Ucraina. Peskov ha definito gli europei “guerrafondai” che “stanno mettendo i bastoni tra le ruote”. Il portavoce ha poi lodato l’operato di Donald Trump e i suoi sforzi per tentare di mettere fine al conflitto.

Guerra Russia – Ucraina, il portavoce del Cremlino critica l’Europa

Nel corso di una recente intervista rilasciata ai giornalisti di VGTRK, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha apertamente criticato l’atteggiamento dell’Europa in merito al conflitto tra Russia e Ucraina.

Peskov ha infatti dichiarato che l’Europa starebbe ostacolando gli sforzi profusi da Donald Trump e Vladimir Putin per la risoluzione del conflitto.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov

“Gli europei stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Hanno incitato il regime di Kiev e, forse, lo hanno incoraggiato a perseguire una linea politica intransigente in modo piuttosto assurdo. Questo è un grave errore”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.

“Europei guerrafondai”

Dmitrij Peskov ha anche ricordato come questo atteggiamento non apporti alcun giovamento a Kiev.

Il portavoce del Cremlino ha poi proseguito il suo duro attacco contro l’Europa.

“I guerrafondai europei persistono semplicemente nei loro attacchi, il che è in netto contrasto con l’atteggiamento dei presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump”, ha affermato Peskov.

L’elogio a Trump

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il portavoce del Cremlino avrebbe dichiarato che “gli sforzi del presidente Usa per riportare il processo (di risoluzione della crisi ucraina) su un binario pacifico sono difficili da sopravvalutare. E siamo grati per questi sforzi”

Nel frattempo, il leader russo Putin ha incontrato il Presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie a Tianjin.

L’incontro è stato confermato mediante un post su X condiviso dall’MFA, il Ministero degli Esteri russo.

Nel post si conferma inoltre la partecipazione di Putin alla cerimonia di benvenuto per i partecipanti al Summit dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.