Guerra Russia - Ucraina, Putin a sorpresa vuole la pace: "Stiamo per concludere, pronto a negoziare con Ue"

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Vladimir Putin afferma che la guerra in Ucraina “si avvia alla conclusione”, ma il Cremlino frena sulle possibilità di una tregua duratura. Durante il Giorno della Vittoria a Mosca, il leader russo apre ai negoziati con l’Ue e ribadisce il sostegno all’operazione militare speciale contro Kiev e la Nato.

Putin dice che “la guerra in Ucraina sta per finire”

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare pubblicamente della guerra in Ucraina e ha sorpreso osservatori internazionali e diplomazie con una frase destinata ad alimentare nuove interpretazioni sul futuro del conflitto: “Penso che questo stia per finire, ma la situazione resta grave”.

La dichiarazione è arrivata al termine delle celebrazioni del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa, durante una giornata caratterizzata da misure di sicurezza eccezionali, timori di attacchi ucraini con droni e una parata militare molto più ridotta rispetto agli anni precedenti.

ANSA

L’apertura ai negoziati con l’Ue

Durante la conferenza stampa successiva all’evento, Putin ha anche aperto alla possibilità di nuovi colloqui con l’Unione Europea dopo le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che nei giorni scorsi aveva parlato della disponibilità dell’Europa a trattare “per una pace giusta e duratura”.

“La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con la Ue” ha affermato Putin. Il presidente russo ha poi aggiunto una frase destinata a far discutere: “Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l’ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano”.

Mosca ha comunque precisato che il futuro interlocutore europeo non dovrà aver utilizzato “linguaggio offensivo” nei confronti della Russia.

Il rapporto con Schroeder

Vladimir Putin considera Gerhard Schröder uno degli interlocutori europei più affidabili grazie a un rapporto personale e politico costruito nei primi anni Duemila, quando l’ex leader tedesco era cancelliere della Germania. I due hanno collaborato strettamente soprattutto sul piano energetico, sostenendo progetti come il gasdotto Nord Stream.

Dopo aver lasciato il governo, Schröder ha assunto incarichi nei colossi energetici russi Gazprom e Rosneft, mantenendo forti legami con il Cremlino. Putin lo ritiene un politico pragmatico e meno ostile rispetto ad altri leader europei che hanno sostenuto sanzioni contro Mosca. Anche dopo l’invasione dell’Ucraina, Schröder ha continuato a dialogare con Putin, tentando in alcune occasioni una mediazione diplomatica sul conflitto.

Tregua: Trump ottimista, il Cremlino frena

Il cessate il fuoco temporaneo annunciato nelle ultime ore e mediato dagli Stati Uniti rappresenta uno dei principali elementi di novità. Donald Trump aveva parlato di una possibile “estensione significativa” della tregua, auspicando che potesse diventare “l’inizio della fine” della guerra in Ucraina. Tuttavia il Cremlino ha ridimensionato rapidamente queste aspettative.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha spiegato che Washington “vuole un risultato rapido”, ma che una soluzione negoziata resta “un percorso molto lungo, con dettagli complicati”.Anche Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Putin, ha definito infondate le ipotesi di una proroga automatica del cessate il fuoco oltre l’11 maggio.