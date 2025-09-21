Guerra Russia-Ucraina, Putin potrebbe cercare l’escalation usando il treno per Kaliningrad: il motivo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue, e Mosca continua a provocare i Paesi Nato. Secondo diversi osservatori, Putin sarebbe ormai convinto che Trump non abbia voglia di intervenire direttamente in caso di conflitto, e per questo il presidente russo sarebbe intenzionato a provocare una escalation. Il tutto per ottenere un accordo di pace favorevole con l’Ucraina.

La Russia continua a provocare la Nato

Nei giorni scorsi le provocazioni russe si sono susseguite, anche se da Mosca sono arrivate smentite. Prima i droni in Polonia, poi lo sconfinamento di venerdì di tre Mig russi nei cieli dell’Estonia, respinti dai caccia italiani della Nato.

Ora l’ipotesi è che Putin possa sfruttare il treno che collega la Russia all’exclave di Kaliningrad come “casus belli” per provocare una escalation.

ANSA

Il treno che collega la Russia a Kaliningrad

Perché Putin potrebbe sfruttare il treno per Kaliningrad

A descrivere questo scenario è Politico, che cita le preoccupazioni dell’ex ministro degli Esteri della Lituania Gabrielius Landsbergis. Il treno, infatti, in virtù di complicati protocolli e accordi di sicurezza, attraversa la Lituania per raggiungere il territorio russo che si affaccia sul Baltico e confina con Polonia e Lituania.

Il timore di Landsbergis è che la Russia possa simulare un guasto al treno diretto a Kaliningrad mentre si trova in territorio lituano, inviando truppe di supporto con la scusa di dover salvare cittadini russi che si trovano sul convoglio.

Uno scenario del genere metterebbe alla prova il sostegno degli Usa agli alleati della Nato. In questo modo, di fatto, la Russia farebbe un salto di qualità nella strategia di testare la reazione dell’Alleanza, che sta portando avanti con gli sconfinamenti degli spazi aerei.

L’ipotesi guerra tra Russia e Nato e il ruolo dei Paesi baltici

Uno scenario di aggressione russa ai Paesi baltici sarebbe possibile? Secondo diversi analisti, dopo l’incontro in Alaska Vladimir Putin si sarebbe convinto del fatto che Donald Trump non vuole rimanere invischiato in una guerra in Europa.

Per questo le provocazioni sarebbero aumentate e l’attenzione di Mosca, finora concentrata in Ucraina, si starebbe spostando anche sui Paesi baltici dell’ex Unione Sovietica.

Emblematico, in questo senso, il caso di Narva, città dell’Estonia che conta il 90% di abitanti russofoni che, secondo il Cremlino, sarebbero oppressi dagli estoni. Hanno Pevkur, ministro della Difesa estone, vede le provocazioni russe come un messaggio ai Paesi Nato: “Dovreste pensare a come difendervi, piuttosto che pensare a sostenere l’Ucraina”.