Guerra Russia-Ucraina, secondo Kiev Mosca prepara un attacco su larga scala: perché proprio il 7 gennaio

L’intelligence ucraina avverte che la Russia potrebbe orchestrare una provocazione su larga scala con vittime civili attorno al 7 gennaio, con l’obiettivo di sabotare i colloqui mediati dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Secondo Kiev, l’operazione includerebbe una “false flag” con frammenti di droni occidentali e un attacco simbolico per incolpare l’Ucraina.

Guerra in Ucraina, i timori di Kiev

Le ultime valutazioni del Servizio di intelligence estero dell’Ucraina (Foreign Intelligence Service, SZRU) vedrebbero il Cremlino al lavoro su una provocazione su larga scala da realizzare attorno al 7 gennaio, in occasione del Natale ortodosso.

L’obiettivo della Russia sarebbe di far fallire i colloqui di pace che vedono impegnati in prima linea gli Stati Uniti, mettendo in scena un attacco con numerose vittime civili e poi incolpare l’Ucraina.

La strategia ipotizzata prevede un nuovo scenario di guerra, in cui l’esplosione o l’attacco avvenga in un luogo di rilievo simbolico o religioso, sia sul territorio russo sia nei territori dell’Ucraina temporaneamente occupati.

Per “fabbricare prove” del coinvolgimento ucraino, il piano includerebbe l’uso di frammenti di droni d’attacco di fabbricazione occidentale, raccolti dalla linea del fronte e riportati poi sul luogo della provocazione. Questi elementi, secondo Kiev, dovrebbero essere utilizzati per alimentare la narrativa di una “false flag”.

La mossa della Russia

Il 2026 non è iniziato con i migliori auspici nei territori di guerra. Le autorità russe hanno denunciato che un attacco con droni ucraini avrebbe colpito un hotel a Kherson, provocando decine di vittime civili nella zona occupata, ma Kiev ha categoricamente negato il coinvolgimento in questo caso, ribadendo di colpire solo obiettivi militari.

Sullo sfondo resta anche la questione del presunto attacco a una residenza del presidente russo Vladimir Putin, definito da Mosca un’azione ucraina, ma secondo la CIA e fonti occidentali l’obiettivo reale sarebbe stato invece una base militare. Mosca ha consegnato ai rappresentanti statunitensi frammenti di un drone come “prova”, mentre Kiev respinge ogni accusa.

La scelta del 7 gennaio

Il 7 gennaio non sarebbe peraltro una data casuale. Coincide con il Natale secondo il calendario giuliano, festa molto sentita nella Federazione Russa e tra le comunità ortodosse nei territori occupati.

Secondo l’intelligence ucraina, una provocazione in questa data potrebbe avere ampia risonanza mediatica e simbolica, generando pressione sull’opinione pubblica russa e internazionale, dando di conseguenza al Cremlino un pretesto per ritirarsi o riformulare i negoziati di pace a proprio favore.

I servizi di Kiev sottolineano inoltre che la diffusione di informazioni “inventate e pretestuose” da parte delle autorità russe servirebbe a legittimare anticipatamente l’escalation, preparando il pubblico interno ed esterno a possibili sviluppi del conflitto.

“L’operazione è di natura globale” riporta Rbc citando gli 007 ucraini. “Sfruttare la paura e compiere atti terroristici con vittime umane sotto falsa bandiera corrisponde pienamente allo stile operativo dei servizi segreti russi”.