Guerra Russia Ucraina, violento attacco su Kiev e Trump approva la vendita di missili all'Italia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ennesima notte di attacchi in Ucraina. Numerosi raid russi hanno preso di mira gli impianti di produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Leopoli, Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kharkiv, lasciando al buio diverse città. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all’Italia di missili per un costo stimato di 301 milioni di dollari.

Missili russi, reazione della Polonia

I missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell’Ucraina occidentale, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ucraina Rbc, che cita le forze armate nazionali.

Gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi nelle prime ore del mattino. L’esercito russo ha comunicato di aver lanciato un massiccio attacco con missili ipersonici Kinzhal sugli impianti energetici ucraini.

ANSA

Squadre di soccorso al lavoro tra le macerie a Odessa

A causa di questa “attività dell’aviazione di largo raggio” russa, la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo, come reso noto su X dal comando operativo delle forze armate polacche. “Non è stata osservata nessuna violazione del nostro spazio aereo”, si legge comunque nel comunicato.

Kiev al buio e impianti energetici danneggiati

Sabato mattina sei regioni ucraine si sono ritrovate senza elettricità a causa del massiccio attacco russo della notte che ha preso di mira gli impianti di produzione, distribuzione e trasmissione di energia elettrica nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Leopoli, Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kharkiv.

Al buio sono attualmente le regioni di Odessa, Cernihiv, Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. Lo riporta Rbc-Ucraina. Inoltre risulta danneggiato un impianto energetico della regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina: lo riferisce Ukrainska Pravda, citando le autorità militari locali.

“Sono state rilevate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e termica“, ha fatto sapere Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare di Odessa, aggiungendo che “fortunatamente non ci sono state vittime”. Sul posto sono al lavoro i tecnici per ripristinare le forniture energetiche.

Usa approvano la vendita di missili all’Italia

La guerra in Ucraina, dunque, prosegue nonostante i colloqui in programma a Miami, negli Stati Uniti, tra Washington e Kiev. Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati del recente incontro tra Usa e Russia e le misure che potrebbero portare alla fine di questa guerra, come riferito dall’amministrazione Usa in una nota.

A proposito di Washington, dopo l’ultimo attacco di Trump all’Europa, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all’Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari.

L’Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della Difesa americana ha notificato il via libera al Congresso. Il governo italiano ha richiesto l’acquisto di cento missili aria-superficie con gittata estesa (JASSM-ER) AGM-158B/B-2.

Saranno inclusi anche:

apparecchiature di prova e contenitori classificati JASSM;

dispositivi di crittografia KGV-135A;

parti di ricambio e di riparazione, materiali di consumo e accessori, nonché supporto per la riparazione e la restituzione;

supporto e software per sistemi d’arma; software classificati e non classificati; pubblicazioni e documentazione tecnica classificate e non classificate;

supporto per il trasporto; sopralluoghi in loco; Servizi di supporto ingegneristico, tecnico e logistico del governo degli Stati Uniti e dell’appaltatore; e altri elementi correlati di supporto logistico e di programma.