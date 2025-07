Guerra tra Mediaset e Rai su Affari Tuoi, la stoccata di Pier Silvio Berlusconi: "Giochino vicino all'azzardo"

Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, ha risposto a una domanda su Affari Tuoi, quiz show della concorrenza della Rai condotto da Stefano De Martino. L’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese lo ha definito “un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere”. Ha quindi invitato la tv di Stato a porsi delle domande. Dall’altro lato ha elogiato il programma per i dati di ascolto ottenuti.

Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ‘striglia’ la Rai su Affari Tuoi

“Affari Tuoi è un formato ahimè di successo in tutti i Paesi del mondo. È un gioco in cui si vincono premi senza particolari meriti”. Così Berlusconi, come riferisce l’ANSA, nel rispondere a una domanda sulla popolare trasmissione guidata da Stefano De Martino, in onda nell’access prime time di Rai Uno.

“Mi chiedo – ha aggiunto il numero uno di Mediaset – se sia giusto che la Rai mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. È una questione che riguarda la Rai servizio pubblico: è giusto? Non lo so”.

ANSA Pier Silvio Berlusconi

E ancora: “La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai. E non voglio sparare sulla concorrenza: pongo una questione editoriale”.

Dopo il ‘bastone’, Berlusconi ha dato un po’ di ‘carota: “Tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere”.

La trattativa saltata con Stefano De Martino

L’amministratore delegato di Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha anche svelato un curioso retroscena relativo al ‘mercato tv’, spiegando che l’azienda, prima che Stefano De Martino venisse ingaggiato ad Affari Tuoi, aveva pensato di proporre un posto a Striscia la Notizia proprio al conduttore campano.

L’addio alla Rai di Amadeus ha fatto saltare la trattativa.

“Sì, eravamo in una fase di trattativa, anche a buon punto. Poi è Amadeus che ha fatto il patatrac per noi e ha aperto la strada maestra dell’access di Rai Uno a De Martino. Io, se fossi stato in De Martino, avrei fatto la stessa cosa”, ha chiosato Piersilvio Berlusconi.

Un futuro in Mediaset per Amadeus? “Non ho motivo di dire che non lo prenderei, ma neanche che lo prenderei, fa il 2%”.

Le dichiarazioni su Alessandro Cattelan

Nei giorni scorsi diverse indiscrezioni hanno parlato di un possibile approdo a Mediaset di Alessandro Cattelan. “Abbiamo girato un numero zero per il prime time di Italia 1, parlare di trattativa è una parola grossa”, il commento di Berlusconi.

A offrire ulteriori dettagli sulla vicenda è stato il portale specializzato in retroscena tv DavideMaggio.it che ha spiegato che per Cattelan ci sarebbe un format estero che è già stato testato sotto la guida della Fascino di Maria De Filippi.

La sensazione, si legge sempre su DavideMaggio.it, è che qualcosa non sia andato per il verso giusto nelle trattative con il management dell’artista.

Non è affatto detto che Cattelan sbarcherà con un suo programma sulle reti Mediaset nella prossima stagione.

