Guerra tra Thailandia e Cambogia, perché il conflitto nasce da un tempio conteso per "colpa" della Francia

Un nuovo scenario di guerra si apre in Asia, dopo gli scontri armati tra Thailandia e Cambogia. Decine di morti e feriti si sono registrati tra i civili, mentre 140mila persone sono state sfollate nei combattimenti sulla frontiera. Al centro delle zone di confine contese tra i due Paesi in particolare l’annosa disputa sul tempio di Preah Vihear, ma le tensioni si sono riaccese per l’instabilità politica a Bangkok.

I nuovi combattimenti

I combattimenti esplosi nella giornata di giovedì 24 luglio si sarebbero verificati in diverse zone di confine, soprattutto nei pressi di Ta Muen Thom, altro tempio conteso tra i due Paesi.

Il bilancio riportato da Al Jazeera, citando le autorità locali, sarebbe al momento di 15 vittime thailandesi e 4 cambogiane, per la maggior parte civili, oltre a decine di feriti. Il ministro della Salute di Bangkok, Somsak Thepsuthin ha comunicato l’evacuazione dalle aree coinvolte di 138.013 residenti e 428 persone ricoverate dagli ospedali locali.

ANSA

Il tempio di Ta Muen Thom, una delle aree contese dove sono avvenuti i nuovi combattimenti tra Thailandia e Cambogia

Stando a quanto riportato finora, l’esercito di Phnom Penh ha sparato colpi di artiglieria e lanciato razzi oltre il confine, mentre le forze thailandesi hanno risposto con raid aerei.

Da una parte la Cambogia ha accusato il nemico di aver utilizzato bombe a grappolo e di aver danneggiato il sito Unesco del tempio di Preah Vihear, dall’altra Bangkok ha denunciato l’attacco su un ospedale.

“Se la situazione dovesse degenerare, potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata agli scontri” ha dichiarato il primo ministro a interim thailandese Phumtham Wechayachai.

La crisi delle relazioni tra i due Paesi

La nuova escalation ha preso vita dopo la crisi interna al governo di Bangkok, a seguito degli scontri militari già avvenuti lo scorso maggio che avevano provocato la morte di un soldato cambogiano.

In quell’occasione la premier thailandese Paetongtarn Shinawatra avrebbe mostrato eccessiva deferenza in una telefonata con Hun Sen, storico ex primo ministro e leader politico della Cambogia, chiamandolo “zio”, termine che in Estremo Oriente indica rispetto e sottomissione.

L’audio della conversazione è stato reso pubblico, scatenando l’ira dei generali thailandesi e portando la Corte costituzionale a sospendere la premier.

I territori contesi da Thailandia e Cambogia

La contesa territoriale tra Thailandia e Cambogia nasce da rivalità nazionalistiche che affondando le radici secolari nei due imperi e si acuisce agli inizi del ‘900, dopo la definizione dei confini durante il colonialismo francese in Indocina.

La disputa decennale riguarda il cosiddetto “Triangolo di Smeraldo”, una zona ricca di templi antichi, alcuni dei quali rivendicati da entrambi i Paesi, dove le linee di demarcazione sono contestate da sempre dalla Thailandia.

Ad essere reclamata è soprattutto la sovranità sul tempio di Preah Vihear, sul quale la Corte internazionale di giustizia dell’Aja si era espressa nel 1962 in favore della Cambogia. Una sentenza ribadita anche nel 2013 in seguito a un sanguinoso conflitto scoppiato nel 2011, ma mai accettata da Bangkok.