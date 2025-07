Guerra tra Thailandia e Cambogia, viaggi a rischio per l'estate: le zone più pericolose secondo la Farnesina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La guerra tra Thailandia e Cambogia ha ripercussioni anche sui viaggi degli italiani per l’estate 2025. Alcune mete, infatti, sono considerate particolarmente a rischio per chi viaggia. La Farnesina, nello specifico, ha diffuso una nota in cui si dà conto di “scontri a fuoco a cavallo della frontiera nelle province thailandesi di Surin e Sisaket” e si invita i viaggiatori alla “massima cautela”.

La nota della Farnesina sui viaggi in Thailandia e Cambogia

Nella giornata di giovedì 24 luglio, il ministero degli Esteri ha pubblicato un avviso sul sito Viaggiare sicuri, relativo alla situazione in Thailandia e Cambogia.

“I confini terrestri tra Thailandia e Cambogia sono temporaneamente chiusi”, si legge nel comunicato, in cui è sottolineato inoltre che dal 23 luglio si registrano “scontri a fuoco a cavallo della frontiera nelle province thailandesi di Surin e Sisaket“.

Il ministro degli Esteri Tajani sta monitorando l’evoluzione della situazione tra Thailandia e Cambogia.

La Farnesina ha messo in guardia i viaggiatori italiani, invitandoli a “esercitare la massima cautela, astenendosi da visite nelle zone interessate dagli scontri”, ad “attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Autorità locali tramite i canali ufficiali” e a “monitorare la situazione attraverso i media”.

Chi ha bisogno di contattare l’Ambasciata d’Italia a Bangkok “per casi di grave emergenza” può farlo al numero +66 818256103.

Tajani monitora la situazione tra Thailandia e Cambogia

Il ministero degli Esteri ha pubblicato un post in merito alla situazione tra Thailandia e Cambogia anche sui canali social.

Nel messaggio si legge che “la Farnesina e l’Ambasciata d’Italia ItalyinThailand monitorano la situazione al confine tra Thailandia e Cambogia” e che “il ministro Antonio Tajani ne segue l’evoluzione“.

“Per qualsiasi emergenza o segnalazione”, la Farnesina ha invitato a contattare l’Unità di Crisi al numero +39 06 36225.

Guerra tra Thailandia e Cambogia: cosa sta succedendo

La Thailandia ha deciso di chiudere l’intero confine con la Cambogia dopo aver intimato a i suoi cittadini di andarsene. Lo ha riportato la Bbc, dopo i nuovi scontri tra gli eserciti cambogiano e thailandese, che si sono accusati a vicenda di aver aperto il fuoco per primi.

Lo scontro più recente si è verificato nei pressi di antichi templi nella provincia nordorientale di Surin in Thailandia e nella provincia nordoccidentale di Oddar Meanchey in Cambogia.

Il ministero della Salute thailandese ha riferito di almeno 12 morti dopo gli attacchi lanciati dalle truppe cambogiane contro le comunità thailandesi al confine.