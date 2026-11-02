Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata denunciata a piede libero per minacce gravi e danneggiamento aggravato ai danni di un vicino di casa. Gli episodi, avvenuti a Fiuggi dopo contrasti sulla gestione del verde, hanno riguardato l’auto dell’uomo, graffiata e presa di mira con un oggetto appuntito.

Fiuggi: tensioni tra vicini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalla querela presentata da un residente di Fiuggi, che ha riferito di ripetuti dissidi con la vicina per questioni legate alla cura delle aree verdi. Nel corso delle discussioni, la donna avrebbe rivolto all’uomo esplicite minacce, annunciando che avrebbe danneggiato la sua autovettura.

L’auto graffiata e la fuga

Nei giorni successivi il proprietario ha trovato sulla vettura profondi graffi. In un’altra occasione, la vicina sarebbe tornata a bordo della propria auto e avrebbe tentato di colpire nuovamente il veicolo con un oggetto appuntito. Il proprietario l’ha sorpresa mentre si trovava sul balcone; la donna si è quindi allontanata.

La denuncia e la presunzione d’innocenza

Gli accertamenti svolti dalla Polizia hanno consentito di identificare la presunta autrice dei fatti. La donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per minaccia e danneggiamento aggravato. La sua posizione dovrà essere valutata in sede giudiziaria.

IPA