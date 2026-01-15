Guerra Ucraina Russia, il missile Oreshnik di Putin spaventa Macron e la Francia: "Possono colpirci, armiamoci

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato i Paesi europei ad armarsi per difendersi dalla Russia, sottolineando che Mosca ha la capacità di colpire l’intero continente grazie ad armi come il missile ipersonico Oreshnik, già utilizzato in Ucraina. Macron ne ha parlato davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia.

Durante un discorso davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia, il presidente Emmanuel Macron ha esortato i Paesi europei ad armarsi contro la minaccia russa.

Macron ha sottolineato che Mosca è in grado di colpire l’Europa con armi come il missile ipersonico Oreshnik, utilizzato di recente anche in Ucraina e che può portare testate nucleari.

Il presidente francese ha detto: “Siamo a portata di tiro. Se vogliamo restare credibili dobbiamo dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine”.

Cos’è il missile Oreshnik

L’arma russa di cui ha accennato Macron, l’Oreshnik, è un missile balistico ipersonico. Funziona in modo simile a un razzo che però non raggiunge la velocità per entrare in orbita.

Viene sparato in una traiettoria parabolica e, una volta superata l’atmosfera, distacca la propria testa dal corpo e il contenuto, le testate, cadono sull’obiettivo a una velocità praticamente terminale.

In questo modo, l’esplosivo, che come detto può essere una bomba atomica, è quasi impossibile da intercettare in fase di caduta. È però anche molto impreciso e quindi, se armato con testate convenzionali, non può colpire obiettivi specifici ma solo aree.

Cosa ha detto Macron sulla Groenlandia

Macron ha parlato anche della situazione in Groenlandia, nazione del Regno di Danimarca che gli Stati Uniti vogliono annettere anche al costo di un’operazione militare, contro il volere della popolazione stessa.

Per mostrare sostegno agli abitanti dell’isola, diversi Paesi europei, tra cui la Francia stessa, hanno inviato truppe per un’esercitazione della Nato: “Il ruolo che la Francia deve svolgere: essere disponibile di fronte alla valutazione della minaccia” ha detto Macron.

Gli Stati dell’Ue stanno anche valutando di attivare l’articolo 42 dei trattati dell’Unione, che prevede l’assistenza militare da parte dei Paesi membri a uno Stato che deve affrontare una minaccia.