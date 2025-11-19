Guerra Ucraina-Russia, il piano segreto degli Usa prevede il riconoscimento di Donbass e Crimea come russi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un piano per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia. I media americani stanno svelando alcuni dettagli del piano in 28 punti preparato dagli Usa e che, secondo i segnali arrivati da Mosca, non dispiacerebbe a Putin. Tra i punti della proposta ci sono la cessione di Crimea e Donbass alla Russia e limiti per l’esercito ucraino.

Guerra Russia-Ucraina: il piano Usa

Il piano di pace ideato dal governo americano per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina prevede, tra gli altri punti, il riconoscimento di Crimea e Donbass come territori russi da parte degli Usa.

Riconoscimento che, invece, non sarebbe richiesto all’Ucraina. Secondo un funzionario ucraino, il piano di Washington prevederebbe anche il dimezzamento delle forze armate di Kiev e la rinuncia alle armi a lungo raggio.

Un palazzo distrutto dai bombardamenti russi a Kiev

Cessione del Donbass e della Crimea a Mosca

Altri media internazionale, tra cui Reuters e Axios, parlano del congelamento delle linee attuali del fronte nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia e di una non meglio precisata “garanzia di sicurezza” dei Paesi Nato per scoraggiare futuri attacchi da parte di Mosca.

Inoltre, tra i punti del piano pensato per far finire la guerra tra Russia e Ucraina c’è il riconoscimento del russo come lingua ufficiale dello Stato in Ucraina e il riconoscimento di uno status per la Chiesa ortodossa russa. Il piano, quindi, prevederebbe la cessione a Mosca anche di alcune parti del territorio ucraino che attualmente non controlla.

Altri territori in mano russa, nella zona di Kherson e Zaporizhzhia, verrebbero invece restituiti dalla Russia dopo negoziazioni.

Le pressione di Washington sull’Ucraina

Secondo l’agenzia Reuters, Washington starebbe facendo pressioni sul presidente Volodymyr Zelensky affinché l’Ucraina accetti almeno i punti fondamentali del piano. Mosca è aperta ai negoziati”, ha dichiarato il Cremlino, sottolineando che “la pausa nel processo negoziale è stata causata da Kiev”.

Nonostante le pressioni degli Stati Uniti, secondo Rbc Ucraina il piano non sarebbe ritenuto soddisfacente dal governo di Kiev, contrario alla cessione ai russi dei territori occupati, compresa la Crimea.

Nel frattempo, Donald Trump continua a mostrarsi interessato allo sconto tra Russia e Ucraina e avrebbe detto a Putin di “fargli risolvere la sua cavolo di guerra”. Lo ha raccontato lo stesso presidente americano durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita, in corso a Washington.