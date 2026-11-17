Guerra Ucraina Russia, il video del ponte di Crimea colpito da un missile di Kiev
Dopo il secondo raid in 24 ore, Mosca sospende il traffico. Le immagini diffuse mostrerebbero il crollo di un'arcata.
L’Ucraina ha colpito per il secondo giorno consecutivo il ponte di Crimea, che collega la penisola occupata alla Russia. Le immagini diffuse dalle forze ucraine mostrano gli ultimi istanti di volo di un missile Flamingo prima dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, una sezione del ponte sarebbe crollata nello stretto di Kerch, ma i danni restano da verificare. Le autorità russe hanno sospeso il traffico e annunciato una riunione per organizzare il ripristino dei collegamenti.