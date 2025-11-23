Guerra Ucraina-Russia, Trump ora dichiara che il piano in 28 punti non è definitivo: vertice a Ginevra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il piano di pace per l’Ucraina è definitivo, anzi no: Trump aveva intimato a Zelensky di decidere entro giovedì 27 novembre, ma ora ritratta sostenendo che il testo non sia definitivo. Il piano di pace in 28 punti è, di fatto, la resa quasi incondizionata di Kiev al Cremlino. Mosca guadagna territori e diritti, e viene riabilitata giuridicamente e politicamente. E gli Usa partecipano alle ricche risorse ucraine. All’Europa restano oneri e briciole. Un ulteriore tassello verrà aggiunto al vertice in Svizzera tra ucraini, americani ed europei.

Pace in Ucraina, la reazione dell’Europa

È il 1.368° giorno di guerra in Ucraina e sta generando tensioni il nuovo piano di pace proposto dagli Stati Uniti, articolato in 28 punti e redatto con contributi russi senza consultare Kiev né i Paesi dell’Unione europea.

La bozza, resa nota dalla testata Axios, è stata inizialmente presentata come irrevocabile, mentre adesso viene descritta da Trump come una sorta di base negoziale di partenza.

ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a caldo, ha definito il piano una “scelta difficile tra perdere la dignità o perdere un partner chiave”.

Il presidente americano ha dichiarato che “la guerra deve finire in un modo o nell’altro”, pur negando, infine, che questa rappresenti la sua offerta finale. Parallelamente, l’inviato speciale Keith Kellogg ha lasciato intendere che Zelensky potrebbe recarsi negli Stati Uniti per discutere il documento, definito “quasi pronto” ma ancora da chiarire in alcuni punti chiave.

La reazione europea è stata fredda. La bozza, pur riconosciuta come una “base che richiederà ulteriore lavoro”, solleva più di una perplessità. E offende i partner del Vecchio Continente, quasi, dal momento che l’Ue ha sostenuto ingenti sforzi per aiutare l’Ucraina.

Francia, Germania e Regno Unito respingono l’ipotesi americana. L’Italia, con Giorgia Meloni, sostiene invece la necessità di lavorare con Washington senza rinunciare alla prospettiva di una “pace giusta”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito in una telefonata con Trump l’esigenza che l’Europa sia parte integrante del processo di pace.

Il contenuto del piano in 28 punti

La bozza del piano di pace in Ucraina proposta dagli Usa si apre con la garanzia che l’Ucraina non perderà sovranità.

Ma subito dopo specifica che il Paese verrà mutilato territorialmente, che non vi sarà possibilità di ingresso nella Nato e che l’esercito verrà ridotto. E che le ricche risorse verranno spartite fra Ucraina, Russia e Usa. Tra i punti più rilevanti:

conferma formale della sovranità ucraina subito contraddetta da una serie di condizioni che la ridimensionano;

cessione e riconoscimento de facto alla Russia di Crimea, Luhansk e Donetsk, oltre alla congelazione della linea di contatto a Kherson e Zaporizhzhia;

limitazione dell’esercito ucraino a 600.000 unità e divieto di ingresso nella Nato sancito in Costituzione;

garanzie di sicurezza statunitensi condizionate, revocabili in caso di violazioni;

ripristino graduale della Russia nell’economia globale, fino al rientro nel G8;

gestione congiunta russo-americana di vari dossier strategici, dall’energia ai metalli rari fino ai data center;

accordo globale di non aggressione e impegno a chiudere le ambiguità di sicurezza degli ultimi 30 anni;

riattivazione della centrale di Zaporizhzhia con distribuzione paritaria dell’energia fra russi e ucraini (50 e 50);

elezioni in Ucraina entro 100 giorni e piena amnistia, inclusi i responsabili di crimini di guerra;

consiglio per la pace presieduto da Trump con potere di sanzionare eventuali violazioni.

L’Ucraina, in sostanza, otterrebbe accesso all’Unione Europea e un imponente pacchetto di ricostruzione, mentre gli Stati Uniti riceverebbero una quota significativa dei profitti derivanti dai fondi russi congelati destinati al rebuilding. La Russia, dal canto suo, verrebbe garantita e reintegrata politicamente.

Vertice di Ginevra sull’Ucraina

Il vertice a Ginevra di domenica 23 novembre riunisce una delegazione ucraina guidata da Andriy Yermak, l’inviato Usa Steve Witkoff, il segretario di Stato Marco Rubio e i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. È la prima volta dall’inizio della guerra che Usa, Ue e Ucraina si confrontano congiuntamente su un documento elaborato senza la loro partecipazione diretta.

Negli Usa alcuni senatori repubblicani hanno definito il piano “una lista dei desideri russa”, mentre il Dipartimento di Stato insiste nel ribadire che il testo è “autenticamente americano”.

E lunedì si terrà una riunione dei 27 leader Ue. Si punta a elaborare una posizione comune, anche se al momento manca una strategia alternativa a quella statunitense.