Guerra Ucraina Russia, Trump smentisce la richiesta sul Donbass a Zelensky: perché Putin vuole quella regione

Donald Trump e Volodymyr Zelensky avrebbero avuto una lite in seguito all’incontro dal quale sarebbe emersa una richiesta che suona come un ultimatum: cedere il Donbass o essere distrutti. Il presidente americano smentisce i giornali autorevoli che hanno riportato la notizia, dichiarando che nei colloqui con l’Ucraina e la Russia non è stato discusso il tema della cessione territoriale, ma di fermarsi sulle linee del fronte e di discuterne in seguito. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin e Trump a Budapest.

La richiesta russa

Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump la piena cessione del Donetsk da parte dell’Ucraina. Questo sarebbe il compromesso per raggiungere un accordo. La richiesta di Putin dimostrerebbe come i diversi incontri e colloqui, sia fisici che telefonici, non abbiano portato a nessun passo indietro del leader russo. Si tratta infatti delle stesse rivendicazioni del passato. Questo ne vuole prendere il possesso per ragioni simboliche. Infatti se lo controllasse, potrebbe dire di aver raggiunto uno degli obiettivi principali della guerra.

Diversi giornali hanno quindi raccontato il faccia a faccia alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky come acceso o addirittura come una lite furibonda. Trump avrebbe dato un ultimatum al capo di Stato ucraino: “Cedi il Donbass o sarai distrutto”.

Se questo fosse vero, il presidente americano avrebbe riportato le richieste di Putin facendo pressione sull’Ucraina. Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che “nessuno di noi dovrebbe fare pressione su Zelensky quando si tratta di concessioni territoriali”. Ha aggiunto che, invece, dovrebbero fare tutti pressione sulla Russia affinché cessi la sua aggressione.

Cosa ha detto Trump a Zelensky

A rilanciare la notizia delle dure parole di Trump all’Ucraina sarebbero stati diversi giornali autorevoli, dal Washington Post al Financial Times. Quest’ultimo, per esempio, ha scritto di come Trump abbia esortato Zelensky ad accettare la condizione di Vladimir Putin per non essere distrutto dalla Russia.

Trump avrebbe aggiunto di essere stato molto buono con Zelensky e con l’Ucraina, ma di non poter mettere in pericolo l’America. Il leader ucraino ha risposto: “L’Ucraina non cederà mai ai terroristi, nessuna ricompensa per i loro crimini, e contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione”.

Il presidente ucraino ha fatto sapere di essere disposto a partecipare all’incontro tra Putin e Trump a Budapest, in Ungheria. Aspetta l’invito per l’incontro a tre, dove “in un formato o nell’altro, ci metteremo d’accordo”.

La smentita di Trump

A questa ricostruzione Trump ha deciso di rispondere. Il presidente americano ha smentito le indiscrezioni del Washington Post, dichiarando che lui e Putin non avrebbero parlato del Donetsk. Ha quindi ribadito il desiderio che la Russia e l’Ucraina fermino la guerra.

Il tycoon ha poi aggiunto di non aver discusso neanche con l’omologo ucraino della cessione alla Russia del Donbass. “Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora. Il resto è molto duro da negoziare. Ci sono così tante differenze”, ha dichiarato.

Secondo Trump, quindi, le due parti dovrebbero fermarsi ora lungo le linee del fronte, tornare a casa e smettere di uccidere. Ha aggiunto anche che il Donbass dovrebbe rimanere così com’è ora e che le due parti potranno negoziare qualcosa più avanti.