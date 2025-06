Guerra Ucraina Russia, un funzionario di Vladimir Putin ha rivelato per sbaglio il numero dei soldati morti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un alto funzionario russo ha inavvertitamente confermato l’alto numero di soldati russi morti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. La Russia di Vladimir Putin sta pagando il prezzo più alto della guerra in termini di vite umane, con un numero di vittime molto più alto di quelle ucraine.

Funzionario di Putin rivela numero di soldati russi morti

A lasciarsi sfuggire un dettaglio sull’impressionante perdita di truppe subite dalla Russia durante la guerra con l’Ucraina è stato l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, durante una intervista alla CNN.

A Kelin è stato chiesto della capacità di reclutamento di Mosca, considerato l’alto numero di perdite subite fin dall’inizio dell’invasione.

Secondo stime di Kiev, la Russia ha perso oltre un milione di soldati tra morti, feriti e dispersi.

L’ambasciatore ha smentito la cifre di un milione, ma ha poi detto che “circa 600.000” soldati russi stavano combattendo in Ucraina, confermando le stime ucraine.

Kelin non ha poi spiegato perché le dimensioni delle forze russe impegnate in Ucraina siano diminuite, nonostante circa 250.000 soldati siano stati reclutati e inviati al fronte dall’inizio dell’anno.

Quante sono le vittime militari della guerra tra Russia e Ucraina

Dati ufficiali non ci sono, ma secondo diverse stime in tre anni di guerra tra Russia e Ucraina sono morti o rimasti feriti quasi 1,4 milioni di soldati di entrambi gli schieramenti.

Di questi circa un milione sono russi, 250 mila i morti. Mentre le perdite ucraine sarebbero circa 400 mila, i morti tra 60 e 100 mila.

Si tratta di numeri impressionanti: il Center for Strategic and International Studies di Washington sottolinea che le perdite di Mosca sono circa cinque volte di più rispetto a quelle registrate in tutte le guerre russe dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al febbraio 2022.

Perdite di vite umane che si aggiungono agli ingenti danni subiti a mezzi, armamenti ed equipaggiamenti militari.

Russia a rischio recessione

Intanto nei giorni scorsi un esponente del governo di Mosca ha lanciato per la prima volta l’allarme sul rischio recessione per la Russia.

“Secondo le sensazioni attuali delle imprese e degli indicatori economici, mi sembra che siamo già sull’orlo della recessione“, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico russo Maxim Reshetnikov.

Dopo tre anni di guerra e sanzioni internazionali l’economia russa appare in netta difficoltà.

Il Pil mantiene ancora il segno più, anche se in calo, con la crescita sostenuta soltanto dall’economia di guerra e dai massicci investimenti nella difesa.

L’inflazione è schizzata al 10%, e la banca centrale russa ha dovuto alzare i tassi di interesse fino a un vertiginoso 20%.