Guerra Ucraina-Russia verso la fine, per Mosca la pace non è mai stata così vicina: Zelensky incontrerà Trump

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mosca sostiene che una soluzione al conflitto in Ucraina sia più vicina che mai, ma accusa Kiev e l’Europa di lavorare per “affossare l’accordo”. Le dichiarazioni arrivano mentre proseguono i raid russi sul territorio ucraino e alla vigilia di un incontro chiave tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump, previsto per domenica in Florida. Sul tavolo resta un piano di pace in 20 punti, elaborato nei negoziati tra Stati Uniti e Ucraina.

Mosca: “Mai così vicini alla soluzione”

Secondo il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, una soluzione al conflitto sarebbe “vicina” e richiederebbe soltanto “l’ultimo sforzo”.

Parlando al talk show 60 Minuti sull’emittente Rossija-1, Ryabkov ha affermato che il 25 dicembre 2025 potrebbe restare nella memoria come una data spartiacque, ma ha accusato Kiev e l’Europa di rafforzare gli sforzi per impedire l’accordo.

ANSA Negoziati di pace

“La possibilità di arrivare a un’intesa dipenderà dalla volontà politica della controparte”, ha dichiarato, lasciando intendere che la responsabilità di un eventuale fallimento non ricadrebbe su Mosca.

Zelensky vede Trump

Dal fronte ucraino, Zelensky ha confermato che incontrerà Trump domenica a Mar-a-Lago, un appuntamento che, secondo Axios (sito specializzato), segnerebbe “progressi significativi” nei negoziati sul piano di pace promosso dagli Stati Uniti. L’incontro dovrebbe svolgersi con la partecipazione online degli alleati europei, data la ristrettezza dei tempi.

I leader europei hanno ribadito la loro vicinanza all’Ucraina. Zelensky ha spiegato che i colloqui riguarderanno le garanzie di sicurezza, il Donbass, la centrale nucleare di Zaporizhzhia e altri dossier sensibili.

“Molto può essere deciso prima del nuovo anno”, ha detto, sottolineando di voler sfruttare l’appuntamento per definire una cornice chiara e una tempistica per la fine della guerra.

La guerra non si ferma

Mentre si parla di pace, i combattimenti continuano. La comunità di Kostiantynivka, nel distretto di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, è stata colpita da attacchi con droni: una persona è morta e due sono rimaste ferite, anche durante missioni di evacuazione. Un’auto di volontari impegnati nei soccorsi è stata colpita, senza danni agli edifici residenziali.

Nel solo giorno di Natale, almeno tre persone sono state uccise e 13 ferite nelle regioni di Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson.

Attacchi con droni hanno colpito anche un’infrastruttura a Odessa, provocando un incendio, mentre la difesa aerea ucraina ha dichiarato di aver abbattuto o neutralizzato 73 droni su 99, oltre a un missile balistico Iskander-M.