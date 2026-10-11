Guerra Usa Iran, attacco Houthi all’aeroporto a Riad con morti e feriti: appello della Farnesina agli italiani

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un attacco attribuito ai ribelli Houthi ha colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita, provocando almeno 12 morti e decine di feriti. Nel mirino è finito il Terminal 3 dello scalo, dove sono intervenuti soccorritori e mezzi di emergenza. L’episodio rappresenta una nuova escalation nel conflitto regionale legato alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La Farnesina ha invitato gli italiani a evitare gli spostamenti non essenziali nell’area dell’aeroporto e a verificare le condizioni dei collegamenti aerei.

Attacco all’aeroporto di Riad, il bilancio delle vittime

L’attacco si è verificato sabato sera, intorno alle 19:30, in un contesto di crescente tensione in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dal New York Times, che cita funzionari informati sui fatti, il bilancio sarebbe di almeno 12 morti e 50 feriti.

Come riportato dal Wall Street Journal, l’attacco ha interessato il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale King Khalid, successivamente evacuato.

Un testimone, intervistato dall’Afp, ha raccontato di aver visto persone ferite mentre si trovava in attesa dell’imbarco. Dopo l’esplosione, passeggeri e lavoratori avrebbero cercato di allontanarsi dalla zona, mentre le sirene dei mezzi di soccorso risuonavano nell’area aeroportuale.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, lo scalo saudita resterà chiuso almeno fino alle 23, ora italiana.

La rivendicazione degli Houthi e la risposta saudita

A rivendicare l’azione è stata la milizia Houthi, gruppo armato yemenita sostenuto dall’Iran e da anni in conflitto con l’Arabia Saudita.

Mohammed al-Bukhaiti, esponente di primo piano del movimento, ha collegato l’attacco ai bombardamenti sauditi condotti nello Yemen, accusando Riad di aver provocato vittime tra la popolazione civile.

L’aeroporto della capitale saudita era già stato interessato da precedenti attacchi nei giorni precedenti. Anche altre località del Paese, tra cui Abha, nel sud del regno, erano state indicate tra gli obiettivi dei raid.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha avvertito tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l’utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché “sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze”.

Dopo l’attacco allo scalo di Riad, la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha intensificato le operazioni militari nello Yemen. Secondo quanto riferito dall’emittente Houthi Al Masirah, alcuni raid nella provincia di Taiz avrebbero provocato la morte di tre persone, tra cui un bambino. Altri bombardamenti avrebbero interessato la provincia di Saada, nel nord del Paese.

La reazione degli Stati Uniti e della comunità internazionale

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato dell’attacco, aggiungendo che Washington avrebbe valutato le possibili decisioni da adottare.

Anche l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani. In una comunicazione ufficiale, la rappresentanza diplomatica ha inoltre annunciato restrizioni per gli spostamenti del personale governativo negli aeroporti di Riad, Gedda e Dammam, subordinando l’utilizzo degli scali alle necessarie autorizzazioni.

La Lega Araba ha condannato il raid, definendo gli attacchi contro le infrastrutture dell’aviazione civile una grave escalation e una violazione del diritto internazionale. L’organizzazione ha espresso solidarietà all’Arabia Saudita, sottolineando i rischi per i passeggeri, gli operatori aeroportuali e la sicurezza del trasporto aereo internazionale.

Sul fronte interno, le autorità saudite hanno disposto il passaggio alla didattica a distanza per le scuole di Riad per una settimana, come misura adottata nel quadro delle nuove preoccupazioni per la sicurezza.

La Farnesina: cosa devono fare gli italiani in Arabia Saudita

Dopo l’attacco, anche il ministero degli Esteri italiano è intervenuto sulla situazione. Il ministro Antonio Tajani ha espresso solidarietà all’Arabia Saudita e condannato gli attacchi contro le infrastrutture civili.

La Farnesina ha rivolto un avviso ai connazionali presenti nel Paese, raccomandando di evitare gli spostamenti non essenziali verso l’area dell’aeroporto di Riad e di non utilizzare lo scalo per arrivi e partenze, finché permangono le attuali condizioni di rischio.

Già nell’avviso dell’8 ottobre pubblicato sul portale istituzionale Viaggiare Sicuri, il ministero aveva segnalato l’intensificazione degli attacchi degli Houthi, invitando a rinviare i viaggi non essenziali in Arabia Saudita.

Agli italiani che si trovano già nel Paese viene consigliato di verificare direttamente con le compagnie aeree l’operatività dei voli, tenere conto di possibili cancellazioni o modifiche degli itinerari e valutare l’eventualità di dover prolungare la permanenza sul posto.

Per le emergenze consolari, l’Ambasciata d’Italia a Riad mette a disposizione il numero di reperibilità +966 505254792. Ulteriori indicazioni e aggiornamenti sulla sicurezza sono consultabili attraverso il portale Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri.