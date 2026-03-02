Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo Crosetto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mentre Usa e Israele mettevano a ferro e fuoco l’Iran lanciando missili su Teheran, Guido Crosetto si trovava in vacanza con la sua famiglia a Dubai, che è stata bersaglio della rappresaglia dei Guardiani della Rivoluzione. Quasi nessuno sapeva che il ministro della Difesa si trovava in Medio Oriente. Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. Ha affermato di aver pagato una tariffa tripla rispetto a quella prevista per gli ospiti. Inoltre ha spiegato quali rischi corre il nostro Paese con la guerra in corso.

Usa e Israele, guerra in Iran: rischi di missili sull’Italia? Le rassicurazioni di Crosetto

Intervistato da La Repubblica, Crosetto ha fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente, dichiarando che gli attacchi in corso lasceranno “segni profondi sui fragili equilibri della regione”. Ha aggiunto che la morte di Khamenei è una “grande sconfitta di quell’estremismo islamico che, dalla rivoluzione di Khomeini del 1979, si è allargato e ha incoraggiato radicalismi sunniti e sciiti in tutto il mondo. È tutto ancora molto incerto, ma non è tutto fosco”.

Sull’uccisione del leader iraniano ha mantenuto un approccio pragmatico, dicendo che adesso si deve lavorare affinché “da questa situazione oggettiva, che nessuno può cambiare, nascano sviluppi positivi”.

ANSA

C’è chi pensa che la guerra possa allargarsi a tal punto da innescare un conflitto globale che coinvolgerebbe anche l’Italia. “Non si intravede il rischio di una guerra globale – ha dichiarato il ministro -, ma il rischio di una forte instabilità regionale è concreto. Cina e Russia hanno condannato l’attacco e guardano con evidente preoccupazione agli sviluppi, anche per i loro rilevanti interessi strategici ed economici nell’area”.

John Robert Bolton, diplomatico statunitense ed ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ha ricordato che missili iraniani a medio raggio possono raggiungere l’Europa e quindi anche l’Italia.

“Le capacità balistiche iraniane sono certamente state ridotte dai recenti attacchi e da quelli del giugno scorso e non si conoscono con esattezza le sue attuali capacità operative – ha spiegato Crosetto -. La risposta iraniana si è finora concentrata contro gli Stati del Golfo e Israele. D’altro canto, però, esiste un problema generale: l’Ue deve dotarsi di una credibile capacità di difesa contro minacce missilistiche, che potrebbero arrivare non solo dall’Iran, ma magari un domani da altri Paesi”.

Per quel che riguarda i soldati italiani nel Golfo, il ministro ha detto che “il rischio c’è, ma è stato mitigato già da tempo”, ricordando che già alcuni giorni fa è stata alleggerita la presenza del personale non indispensabile. Inoltre sono state riviste e provate le procedure di sicurezza così come i piani per far fronte a ogni emergenza.

“Abbiamo la situazione del nostro personale sotto controllo istante per istante, all’uomo – ha assicurato Crosetto -. Personalmente sono orgoglioso di come sta rispondendo il nostro personale. Anche se ovviamente ancora non siamo fuori dalla crisi, al momento le misure si sono rivelate adeguate”.

Per ora non si pensa a un’evacuazione totale, seppur la situazione viene monitorata istante per istante e non viene escluso alcun tipo di decisione. “Ma l’evacuazione è la misura più estrema, non siamo a quel punto”, ha sottolineato il ministro.

Crosetto ha anche ribadito che l’Italia non ha preso parte all’attacco. Un coinvolgimento nell’imminente futuro? “Per quanto riguarda un eventuale supporto alle operazioni in atto, qualora dovessimo ricevere richieste da Usa o Israele, valuteremo caso per caso, insieme al governo e interessando anche il Parlamento, se sarà necessario”.

Crosetto in vacanza a Dubai con la famiglia: “Nulla lasciava presagire una guerra”

Il ministro, quando è scoppiata la guerra, era con la sua famiglia in vacanza a Dubai. Possibile non sapesse nulla dell’imminente attacco di Usa e Israele?

“Sono venuto – ha spiegato – perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione. E quando ho capito che — a differenza di altre volte — ci sarebbe potuto essere anche un attacco agli Emirati Arabi Uniti, ho deciso di portare a casa la mia famiglia. Dovevano partire la mattina (e quindi saremmo arrivati tranquillamente), ma per un mio impegno istituzionale ad Abu Dhabi abbiamo preso il volo del pomeriggio”.

“Il fatto di trovarsi bloccato – ha aggiunto – non è una cosa su cui fare polemica soprattutto perché la reazione che ha colpito Dubai non era stata ipotizzata da nessuno come conseguenza immediata”.

L’opposizione ha chiesto a Crosetto le dimissioni. “Io – ha risposto – non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso”.

“Per il resto – ha proseguito – non penso che l’opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l’Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così”.

L’attacco delle opposizioni e il sarcasmo di Vannacci

Il M5s ha chiesto le dimissioni di Crosetto. La segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato il governo italiano affermando che “non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre svolto e visto riconosciuto da tutti gli attori nella regione”.

“Meloni non interviene, eppure l’amicizia che rivendica con Trump le ha impedito di avvertirla dell’attacco, tanto da avere il nostro ministro della Difesa bloccato a Dubai”, ha aggiunto Schlein.

Anche Roberto Vannacci, che orbita nell’universo del centrodestra, ha attaccato con toni sarcastici il ministro della Difesa attraverso un video. “Salvate il soldato Crosetto – ha scandito il generale – È partita l’operazione delle forze speciali italiane per recuperare l’unico ministro della Difesa in grado di trovarsi in una zona di combattimento indipendentemente dalla sua volontà. Anche perché il cosiddetto alleato a stelle e strisce si è guardato bene dall’avvisarlo che stavano per scatenare una guerra“.

Attacchi e ironie a cui Crosetto, interpellato da La Stampa, ha così replicato: “Ma veramente? Come è andata cosa? Che non sono partito come centinaia di altri? Che mi muovo da privato cittadino? Cosa? Perché mi risulta veramente difficile capire cosa ci sia di così interessante”.

Il ministro ha infine dichiarato che nessun leader europeo è stato avvisato dell’offensiva scatenata sull’Iran da Usa e Israele.

Salvini nega l’invio di soldati italiani in Iran

Il vicepremier Matteo Salvini, ripreso da ANSA, ha asserito che “l’Italia non è in guerra con nessuno” e che, come nel caso della guerra in Ucraina, non invierà truppe nemmeno in Iran: “Un conto è sostenere l’alleanza dei Paesi liberi e occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”.

Sul caso Crosetto, il leader della Lega ha sottolineato di avere “fiducia nell’operato dei miei colleghi, so che ciascuno di noi sta dando il massimo in un momento complicato. L’opposizione fa il suo mestiere, chiede ogni giorno di dimissioni di qualcuno. Noi lavoriamo…”.