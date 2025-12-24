Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre trenta manifestanti segnalati e un furgone sequestrato il bilancio delle indagini condotte dalla Digos in seguito al corteo del 20 dicembre a Torino, organizzato in solidarietà al centro sociale Askatasuna. Gli episodi di violenza contro le Forze dell’Ordine sono stati oggetto di approfondite verifiche, che hanno portato all’identificazione di numerosi partecipanti e al sequestro di materiale ritenuto pericoloso.

Le indagini della Digos e le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Torino ha reso noto che le attività investigative avviate dalla Digos dopo il corteo del 20 dicembre hanno già permesso di riconoscere oltre trenta manifestanti coinvolti negli scontri. Le condotte di queste persone saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sui gravi episodi di violenza che hanno caratterizzato la manifestazione, promossa in solidarietà al centro sociale Askatasuna.

Servizi di controllo e identificazioni preventive

Nel corso della stessa giornata, la Questura ha messo in atto una serie di servizi di controllo a largo raggio, finalizzati a prevenire eventuali disordini. Questi controlli hanno interessato i caselli autostradali, le principali arterie di accesso alla città, le vie prossime al centro e le stazioni ferroviarie. Durante tali attività, sono state identificate oltre cento persone, molte delle quali provenienti anche da altre città e successivamente partecipanti al corteo.

Il sequestro del furgone e il materiale rinvenuto

Al termine della manifestazione, il personale della Digos ha proceduto al controllo e alla perquisizione di un furgone che si trovava in testa al corteo. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati un impianto acustico, fumogeni, una bomboletta di vernice rossa, 2 generatori di corrente e taniche contenenti benzina. Il materiale, ritenuto potenzialmente pericoloso, è stato posto sotto sequestro. I tre soggetti a bordo del veicolo sono stati denunciati per violenza e resistenza aggravate a Pubblico Ufficiale, oltre che per la violazione dell’articolo 18 del TULPS.

Altri sequestri e danni registrati

Nel corso delle operazioni, la Digos ha inoltre sequestrato un tubo metallico utilizzato per il lancio di artifici pirotecnici, 1 blocco “autobloccante” di cemento trovato a terra al termine degli scontri e il casco danneggiato di un operatore del Reparto Mobile di Torino, colpito da un sasso durante gli episodi di violenza.

