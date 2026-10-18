Guerriglia in piazza Duomo a Milano, Salvini contro i manifestanti rispolvera la proposta: "Chi rompe paga"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una proposta di legge per coprire economicamente gli eventuali danni durante le manifestazioni a rischio. Matteo Salvini ha condannato la guerriglia in Piazza Duomo a Milano e su X ha rilanciato la proposta della Lega: “Manifestare è un diritto, devastare no. Chi rompe paga”.

Le parole di Matteo Salvini

Tramite i suoi social, Matteo Salvini ha commentato le proteste a Milano e i disordini registrati nella città meneghina.

“Dopo le vergognose scene di guerriglia urbana degli ultimi giorni, già questa settimana riproporremo in Parlamento, dopo troppi ritardi causati da altri in passato, la proposta della Lega per introdurre una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni”.

Il messaggio si chiude poi con la frase: “Manifestare è un diritto, devastare no. Chi rompe paga”.

Successivamente su X ha scritto: “Centri sociali, maranza e marciume sinistro avariato. Ci sarà ancora chi li protegge e li difende???”.

L’attacco a Lorenzo Pacini

Sempre sui social, come riporta Adnkronos, il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha criticato il candidato sindaco di Milano Lorenzo Pacini.

L’attuale assessore aveva dichiarato in un video che le forze dell’ordine avevano attuato “repressione ingiustificata”.

Il video, repostato da Silvia Sardone, è stato commentato da Matteo Salvini con queste parole: “Con queste parole deliranti questo assessore dimostra di essere pericoloso, per sé e per gli altri. Solidarietà ai poliziotti feriti da criminali mentre facevano il loro lavoro”.

La proposta della Lega

A ottobre 2025 si era parlato già della proposta della Lega di una cauzione per chi promuove i cortei.

Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, aveva dichiarato all’ANSA: “Stiamo lavorando come Lega a una proposta di legge, che presenteremo agli alleati di governo, che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di una garanzia finanziaria a organizzatori e promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti, per coprire eventuali danni”.

Aveva poi aggiunto: “Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non è il diritto a devastare o ad aggredire operatori delle forze di polizia”.

Anche Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno commentato quanto accaduto a Milano, Torino e Bologna.