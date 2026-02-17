Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a seguito dei disordini verificatisi lo scorso 14 dicembre nei pressi dello stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa-Inter. Gli arrestati, tutti cittadini italiani residenti in zona, sono ritenuti responsabili di gravi episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dal contesto di una manifestazione sportiva.

Le operazioni della DIGOS: arresti e misure cautelari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata odierna il personale della DIGOS della Questura di Genova ha dato esecuzione a 4 ordinanze cautelari di arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova. I destinatari sono quattro italiani, di età compresa tra 22 e 37 anni, tre dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli arresti sono stati disposti per la loro presunta responsabilità nei disordini avvenuti nelle ore precedenti l’incontro di calcio tra Genoa e Inter, riconducibili a frange ultras genoane e ad alcuni elementi del tifo napoletano.

I reati contestati e le modalità delle violenze

Le accuse mosse agli indagati comprendono travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, oltre alla violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive. Durante gli scontri, alcuni partecipanti si sono resi protagonisti di atti violenti contro le forze dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico a tutela della tifoseria ospite. In particolare, uno degli indagati è stato ripreso mentre lanciava un cartello di segnaletica stradale in metallo contro gli agenti, mentre altri hanno utilizzato aste, bastoni e cinghie per colpire il personale in servizio.

Il contesto urbano e i rischi per la collettività

Gli episodi di violenza si sono verificati in un’area urbana caratterizzata da un’elevata densità di traffico, con la presenza di numerosi veicoli privati e cittadini rimasti bloccati dalla congestione viabilistica. Questa situazione ha determinato una grave esposizione a rischio per l’incolumità pubblica, aggravando ulteriormente la gravità dei fatti contestati.

Le indagini: ricostruzione dei fatti e identificazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito degli eventi la DIGOS della Questura di Genova, con il coordinamento della Procura della Repubblica e in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha avviato un’articolata attività investigativa. Le indagini sono state condotte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina e dell’impianto sportivo, oltre che mediante la documentazione acquisita dalla Polizia Scientifica. Questo lavoro ha permesso di ricostruire nel dettaglio le singole condotte e di procedere alle identificazioni secondo quanto previsto dalla normativa sull’arresto in flagranza differita.

Arresti in flagranza differita e sequestri

All’esito delle indagini, nella prima mattinata del 16 dicembre scorso sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei disordini. Durante le operazioni sono stati sequestrati i capi di vestiario indossati dagli arrestati durante gli scontri, che hanno fornito ulteriori elementi a conferma della loro presenza sul luogo dei fatti, oltre ai telefoni cellulari in uso agli stessi.

I profili degli arrestati

Gli arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel territorio, hanno un’età compresa tra 23 e 47 anni. Uno di loro era già stato sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale ed era destinatario di avviso orale del Questore; un altro risultava gravato da DASPO urbano; gli altri erano noti per precedenti relativi a reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

I soggetti arrestati sono stati associati presso le Case Circondariali di Marassi e Alessandria. Contestualmente, un altro soggetto è stato deferito per gli stessi reati e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

