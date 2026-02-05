Guglielmo Gatti morto in carcere da 3 anni durante l'ergastolo: nessuno è stato avvisato, nemmeno l'avvocato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Guglielmo Gatti è morto nel carcere milanese di Opera tre anni fa, nel 2023. L’assassino dei coniugi Donegani, Aldo e Luisa, i suoi zii, aveva 58 anni ma il suo decesso non era mai stato comunicato, tanto che neanche il suo avvocato, Luca Broli, ne era a conoscenza. È sepolto al Cimitero Maggiore di Milano.

Morto Guglielmo Gatti

La dipartita di Guglielmo Gatti, l’uomo che aveva ucciso gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nel 2005 a Brescia, è stata scoperta dal Giornale di Brescia che aveva provato a contattarlo per un’intervista.

Dal carcere però è arrivata una risposta inattesa: l’uomo era defunto dal 15 giugno 2023, una scomparsa che non è mai stata comunicata.

Nessuna comunicazione

Parenti, conoscenti e il suo storico avvocato, Luca Broli, non erano a conoscenza della morte dell’uomo, sopraggiunta a 58 anni, un mese prima di compierne 59. Non ci sono state comunicazioni o annunci, né un funerale.

Proprio il suo legale ha commentato così: “Non ne sapevo nulla. Voglio capire”, facendo intendere che chiederà informazioni su quanto sia accaduto al suo assistito.

È infatti ancora ignota la causa della sua morte avvenuta in cella dov’era rimasto isolato per anni. Da agosto 2025 avrebbe potuto accedere alla semilibertà. Risulta sepolto con sepoltura amministrativa a Milano, al Cimitero Maggiore.

Chi era l’assassino dei coniugi Donegani

L’uomo stava scontando l’ergastolo nel carcere di Opera – dov’era detenuto dall’8 novembre del 2007 – per il duplice omicidio dell’estate del 2005.

Orfano dei genitori, Gatti viveva nello stesso palazzo degli zii Aldo Donegani, 77 anni, e Luisa De Leo, 61, in via Ugolini a Brescia. Le indagini hanno appurato come l’uomo avesse ucciso i suoi parenti facendoli a pezzi nel garage, per poi abbandonare i resti tra Provaglio d’Iseo e il Passo del Vivione.

Guglielmo Gatti si è sempre dichiarato innocente ma non ha chiesto la revisione del processo. Nelle ore successive alla scomparsa degli zii era stato attivo nella ricerca dei due e nelle tv mostrava la loro foto per chiedere che fine avessero fatto.