Guida alpina aggredisce una persona sul monte Grossglockner, dopo il video virale dà le dimissioni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una lite nata per un sorpasso su un sentiero attrezzato è degenerata in una spinta e in una scossa violenta al braccio, a pochi metri da un dislivello a strapiombo: è successo sul Grossglockner, la cima più alta d’Austria, dove una guida alpina ha perso il controllo davanti a un alpinista polacco che stava salendo con la moglie. Il video è diventato virale, la polizia ha aperto un fascicolo e le associazioni di settore hanno preso le distanze. Alla fine l’uomo ha dato le dimissioni.

La lite sul monte Grossglockner

L’episodio è successo il 22 agosto sui 3.798 metri del Grossglockner, lungo il Murztalersteig, il tratto attrezzato che conduce al rifugio Erzherzog-Johann-Hütte, chiamato anche Adlersruhe.

La coppia polacca stava affrontando un passaggio impegnativo quando l’uomo ha rallentato per far transitare in sicurezza la compagna.

Da monte è arrivata una guida con al seguito due escursionisti, due clienti, decisa a passare oltre proprio inserendosi fra marito e moglie. La reazione del polacco ha scatenato un botta e risposta acceso tra i due uomini.

Il video virale

A riprendere la scena è stato lo stesso turista polacco, che ha pubblicato poi il video sui social.

Il filmato, seppur parziale e privo dei momenti che hanno preceduto lo scontro, è bastato a far scoppiare la polemica: nelle immagini, infatti, si vede l’alpinista rispondere con un gesto plateale, il dito medio alzato verso la guida, e quest’ultima tornare indietro per afferrarlo e strattonarlo per un braccio proprio su un tratto ripido ed esposto.

È questo il fotogramma che ha scatenato l’indignazione online, perché a rischiare, secondo il racconto della vittima, non erano solo lui e la consorte, ma anche i due clienti al seguito del professionista.

Aperta un’indagine

Dopo la diffusione del video è stata presentata una denuncia e la polizia di Matrei, in Osttirol, ha avviato accertamenti per sospetta messa in pericolo dell’incolumità fisica.

Il fascicolo aveva già attirato l’attenzione del comitato disciplinare competente in Stiria, che stava valutando eventuali provvedimenti nei confronti del professionista.

La guida coinvolta non era socia diretta del Bergfuhrerverein Kals, l’associazione delle guide di Kals am Grossglockner, ma collaborava come libero professionista nei periodi di maggiore afflusso turistico.

La guida alpina ha dato le dimissioni

A far calare il sipario sulla vicenda è stata alla fine la stessa guida coinvolta, che ha deciso di non attendere l’esito del procedimento disciplinare.

Lo ha confermati il 31 agosto Peter Perhab, presidente delle guide alpine della Stiria: l’uomo ha scelto spontaneamente di restituire l’abilitazione e di chiudere per sempre con questa attività, in attesa solo del via libera formale da parte delle autorità regionali competenti.

Perhab ha racconta di aver trovato, nel confronto con il diretto interessato, piena consapevolezza della gravità di quanto accaduto e reale preoccupazione sia per la reputazione della categoria sia per i rischi corsi in montagna quel giorno.