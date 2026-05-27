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Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato nella giornata di domenica 24 maggio 2026 a Parma: un giovane cittadino marocchino di 24 anni è stato fermato dopo un inseguimento, in seguito a una condotta di guida estremamente pericolosa e sotto l’effetto di cocaina.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13.00 di domenica 24 maggio 2026. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un’automobile che percorreva diversi tratti di strada contromano, compiendo manovre rischiose e urtando altri veicoli. Il conducente, un cittadino marocchino di 24 anni, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per la sua guida spericolata, che ha messo in pericolo la sicurezza stradale.

La situazione è rapidamente degenerata quando il giovane, ignorando i segnali degli agenti, ha tentato di sottrarsi al controllo, dando il via a un inseguimento. La corsa si è conclusa nei pressi dell’ingresso pedonale del Barilla Center, dove una pattuglia della Polizia di Stato, con il supporto di una squadra dell’Arma dei Carabinieri, è riuscita a bloccare il veicolo. Nonostante la resistenza opposta dal conducente, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a farlo salire sull’auto di servizio per condurlo in Questura.

Durante il tragitto verso gli uffici della Polizia, il giovane ha continuato a opporre resistenza, mantenendo un atteggiamento aggressivo e non collaborativo. In particolare, ha colpito ripetutamente con calci il finestrino posteriore dell’auto di servizio, provocando danneggiamenti al veicolo delle forze dell’ordine.

Accertamenti e sequestri

Una volta giunti in Questura, sono stati effettuati gli accertamenti di rito, compresi quelli sanitari. Il cittadino marocchino è risultato positivo alla cocaina. All’interno della sua automobile, gli agenti hanno rinvenuto un portafoglio con documenti a lui riconducibili e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gli ulteriori controlli hanno permesso di appurare che il giovane era già stato denunciato in passato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 187 del Codice della Strada.

Alla luce dei fatti, il cittadino marocchino è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Contestualmente, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti in servizio a Parma hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro dell’autovettura di proprietà del giovane. Sono state contestate anche numerose violazioni al Codice della Strada e all’articolo 75 del D.P.R. 309/90, relativo alle sostanze stupefacenti.

L’udienza di convalida e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Nella giornata successiva all’arresto si è svolta l’udienza di convalida. L’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti del ragazzo la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’episodio si è concluso quindi con l’adozione di provvedimenti restrittivi a carico del giovane, che dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

IPA