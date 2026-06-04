Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata ritirata la patente a un uomo di 81 anni che ha circolato contromano nei pressi dell’aeroporto di Torino–Caselle. L’episodio è stato documentato da un video consegnato alla Polizia Stradale, che ha permesso di identificare il responsabile e applicare la sanzione prevista.

Le indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un automobilista si è presentato presso la Sottosezione Polizia Stradale di Torino per consegnare un filmato registrato dalla dash-cam del proprio veicolo. Nel video era chiaramente visibile un’auto che procedeva in contromano nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

La notizia dell’episodio ha iniziato a circolare anche sui social network, ma nel frattempo la Polizia Stradale si era già attivata per risalire all’identità del veicolo e del conducente. In collaborazione con la Polizia Municipale di Caselle, gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo così a ricostruire con precisione il luogo della infrazione.

Contrariamente a quanto indicato inizialmente, il fatto non è avvenuto sull’autostrada RA10 Torino/Caselle, ma nel tratto immediatamente successivo, già ricompreso nella Strada Provinciale 2, una strada di viabilità ordinaria.

L’identificazione del responsabile

Grazie alle immagini e alle verifiche incrociate, la Polizia Stradale ha identificato il veicolo coinvolto: si trattava di una Suzuki Ignis di colore bianco. Gli agenti hanno quindi contattato la proprietaria dell’auto, convocandola presso gli uffici della Polizia Stradale. La donna si è presentata insieme al marito, che ha dichiarato di essere stato lui stesso alla guida nel momento in cui è stata commessa la infrazione.

Alla luce degli accertamenti svolti, gli operatori hanno proceduto a irrogare la sanzione prevista dal Codice della Strada per chi circola contromano. Contestualmente, è stato disposto il ritiro della patente dell’uomo ai fini della sospensione, che potrà durare da uno a tre mesi, come previsto dalla normativa vigente.

La sicurezza stradale e l’importanza delle segnalazioni

L’episodio avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza sulle strade. La tempestiva segnalazione da parte di un altro automobilista e l’uso delle tecnologie di bordo, come le dash-cam, hanno permesso di documentare la infrazione e di intervenire rapidamente per sanzionare il comportamento pericoloso.

IPA