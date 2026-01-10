Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 75enne originario di Bari è stato fermato dalla Polizia Stradale per aver percorso contromano un tratto dell’autostrada A14. L’uomo, in evidente stato confusionale, ha attribuito l’errore alle indicazioni errate del navigatore del cellulare. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, portando alla contestazione di una sanzione, alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Segnalazioni e intervento della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di un pomeriggio festivo. Diversi automobilisti hanno segnalato alla sala operativa della Polizia Stradale di Bari la presenza di una vettura che procedeva contromano sull’autostrada A14, dal casello di Bari Nord in direzione della tangenziale cittadina, a velocità sostenuta.

L’azione degli agenti e la messa in sicurezza

Ricevute le segnalazioni, la sala operativa ha prontamente allertato un equipaggio del Distaccamento di Polizia Stradale di Gioia del Colle, già impegnato in attività di vigilanza. Gli agenti hanno attivato il dispositivo “Safety Car” per rallentare il traffico e prevenire incidenti. Grazie ai segnali sonori e luminosi, sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo in sicurezza sul margine della carreggiata.

Il conducente e le cause dell’errore

Alla guida dell’auto fermata è stato identificato un 75enne di Bari, che si trovava in uno stato di evidente confusione. L’uomo ha spiegato agli agenti di aver seguito le indicazioni fornite dal navigatore del proprio telefono cellulare, che lo avrebbero indotto a imboccare l’autostrada nella direzione sbagliata.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Dopo aver messo in sicurezza la circolazione sull’autostrada, i poliziotti hanno contestato al conducente la sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada per la guida contromano. Oltre alla multa, è stata disposta la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

