È di un arresto e numerosi episodi di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Padova. Un 50enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere dopo aver causato numerosi sinistri stradali e aver violato ripetutamente le misure cautelari a cui era sottoposto.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di venerdì 23 gennaio il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne italiano. L’uomo è stato fermato nella zona Sacra Famiglia, a seguito di un provvedimento disposto dal Tribunale di Padova – Sezione penale, che ha aggravato la precedente misura cautelare applicata all’inizio di dicembre 2025.

La sequenza degli eventi: dal sinistro alla fuga

Il 2 dicembre scorso, il 50enne era già stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura per essersi reso protagonista di un grave episodio di circolazione stradale pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità di cittadini e utenti della strada, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle ore 19.00, un poliziotto libero dal servizio, mentre percorreva via Cernaia a bordo della propria auto, ha notato una Honda grigia provenire da via Milazzo a velocità elevata e non adeguata alle condizioni della strada e del traffico.

L’auto, ignorando le regole della circolazione, ha impegnato un incrocio già occupato da altri veicoli, provocando un sinistro che ha coinvolto un motociclista, il quale è caduto a terra a seguito dell’impatto. Alcuni presenti si sono subito fermati per prestare soccorso, mentre il poliziotto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 113.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Nonostante la gravità dell’accaduto, il conducente responsabile dell’incidente non si è fermato per prestare assistenza, ma ha tentato la fuga, allontanandosi rapidamente dal luogo dei fatti. Il poliziotto, valutata la situazione e la presenza di persone intente a soccorrere il motociclista, ha deciso di inseguire il veicolo, mantenendo sempre il contatto visivo e fornendo alla Sala Operativa dettagli sulla targa, la dinamica e la direzione di fuga.

L’inseguimento si è protratto per alcune vie della città, fino all’intersezione con via Bergamo, dove il conducente ha cercato di nascondere l’auto dietro altri veicoli in sosta, nel tentativo di sottrarsi al controllo della polizia. Il poliziotto è quindi sceso dal proprio veicolo, si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato e ha intimato l’alt al fuggitivo.

La resistenza e la colluttazione

Il soggetto, però, ha effettuato una manovra improvvisa e pericolosa in retromarcia, mettendo a rischio l’incolumità dell’agente. Quest’ultimo, nel tentativo di fermarlo, è riuscito ad afferrarlo per un braccio attraverso il finestrino aperto, ma senza riuscire a bloccarlo. Il conducente ha ripreso la fuga, costringendo l’operatore a proseguire l’inseguimento lungo via Bergamo in direzione via Castelfidardo, dove ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere con un’auto regolarmente parcheggiata.

Al termine dell’inseguimento, il 50enne ha abbandonato il veicolo e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e definitivamente bloccato dal poliziotto, nonostante abbia opposto una forte resistenza. Ne è nata una colluttazione, durante la quale entrambi sono caduti a terra. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato, che ha aiutato l’agente a mettere in sicurezza il fermato, vista la persistente resistenza opposta.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Nel frattempo, sono stati attivati i soccorsi sanitari per il motociclista coinvolto nel primo incidente, che è stato trasportato al pronto soccorso locale. Sono stati inoltre effettuati i rilievi dei numerosi sinistri causati durante la fuga. È stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, poiché il veicolo utilizzato dal soggetto, alimentato a GPL, presentava una fuoriuscita di liquidi dal vano motore, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo, accompagnato in Questura, è stato identificato come un 50enne cittadino italiano con precedenti penali e di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il 50enne era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’aggravamento della misura cautelare

Il 23 gennaio, a seguito delle reiterate violazioni della misura cautelare, della sopravvenuta inidoneità del domicilio e del concreto pericolo di reiterazione dei reati, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, che è stata eseguita la sera stessa dal personale delle Volanti. Al termine delle attività, il 50enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova.

