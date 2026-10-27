Guida incerta sull'A29 a Campobello di Mazara e la polizia lo segue, in auto 100 grammi di crack: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’auto che procede in modo incerto sull’autostrada A29, gli agenti che la seguono a distanza e poi la perquisizione. A Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, la Polizia ha arrestato un 37enne di Bagheria: con sé aveva 100 grammi di crack e 10 di cocaina, chiusi in involucri sottovuoto. Ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

A29, la guida incerta e il pedinamento

Come riporta la Polizia di Stato, l’uomo è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato di Mazara del Vallo.

Le pattuglie lo hanno notato sul tratto Palermo-Mazara dell’autostrada, mentre guidava con un’andatura irregolare.

Insospettiti, i poliziotti lo hanno seguito a distanza prima di fermarlo.

Crack e cocaina sottovuoto, domiciliari con braccialetto

Nella perquisizione dell’uomo e dell’auto sono saltati fuori 100 grammi di crack e 10 di cocaina.

La droga era chiusa in involucri termosaldati e sottovuoto, avvolti nel cellophane.

Il 37enne ha già precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, uso di atto falso, guida in stato di ebbrezza e droga.

Dopo la convalida, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

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