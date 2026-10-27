Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un conducente e la società di trasporti per cui lavora sono stati sanzionati dopo un controllo sui tempi di guida. A Gela, in provincia di Caltanissetta, l’esame del tachigrafo ha accertato che l’autista ha guidato per 14 giorni consecutivi senza riposo settimanale completo e senza le soste previste, con possibili rischi per la sicurezza stradale.

Gela: controllo della Polizia Stradale e cos’è emerso dal tachigrafo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’accertamento è stato condotto da un equipaggio del distaccamento della Polizia Stradale nell’ambito di servizi mirati a verificare il rispetto dei tempi di guida dei conducenti professionali. Gli agenti hanno controllato l’autista di una società di trasporti e hanno esaminato i dati registrati dal tachigrafo, da cui è emerso che il mezzo era stato condotto per 14 giorni di fila senza usufruire del riposo settimanale completo e senza effettuare le pause prescritte dalla normativa.

Sanzionati autista e azienda

La sanzione ha riguardato anche l’impresa titolare del servizio, che non ha vigilato sul rispetto dei turni di riposo dei propri dipendenti. Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, chiamati ad adottare gli eventuali provvedimenti e a svolgere i monitoraggi di competenza.

La sicurezza alla guida

I controlli puntano a tutelare chi viaggia sulle strade e i passeggeri dei mezzi pubblici, prevenendo i rischi legati alla stanchezza e ai colpi di sonno. La Polizia Stradale ha ricordato che il rispetto delle pause è un obbligo per le aziende e una misura essenziale per proteggere la vita di chi si mette in viaggio. Il controllo è avvenuto a Gela.

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