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Tre soggetti fermati e un veicolo sequestrato, questo il bilancio di un inseguimento notturno avvenuto a Parma. I fatti si sono svolti nella notte di sabato 9 maggio, quando una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato un’auto sospetta in viale Trento, nell’ambito di un servizio di controllo rafforzato in zona viale Bottego. L’auto, guidata da un giovane italiano di 20 anni con precedenti, è stata bloccata dopo una fuga pericolosa. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni, mentre il proprietario del veicolo, un cittadino ucraino di 30 anni, è stato sanzionato per incauto affidamento del mezzo.

Auto sospetta per le vie di Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.30 del mattino, durante un servizio di controllo intensificato nella zona di viale Bottego a Parma.

Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un’autovettura che, dopo essersi fermata a un semaforo rosso, ha ripreso la marcia con andatura anomala: procedeva lentamente al centro della carreggiata e senza luci accese, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Alla richiesta di fermarsi, il conducente dell’auto ha reagito accelerando bruscamente e tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale il veicolo ha effettuato manovre pericolose e in violazione delle norme del codice della strada, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti.

L’inseguimento si è protratto fino a strada Alessandria, dove è intervenuto anche un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri. Grazie alla collaborazione tra le due forze, l’auto è stata bloccata: i Carabinieri hanno superato il veicolo mentre la Volante della Polizia si è posizionata dietro, impedendo ogni ulteriore tentativo di fuga.

Identificazione e precedenti dei fermati

A bordo dell’auto sono stati identificati tre persone: due cittadini italiani di 19 e 20 anni e un cittadino ucraino di 30 anni. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il conducente, il ventenne italiano, era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione.

Gli altri due occupanti, invece, sono risultati privi di precedenti. Tutti e tre hanno mostrato sin da subito un atteggiamento insofferente al controllo, evidenziando segni di alterazione alcolica e tentando più volte, senza successo, di sottrarsi all’identificazione.

Guida in stato di ebbrezza e altre violazioni

Il conducente è stato sottoposto ad accertamento alcolemico tramite etilometro, risultando ampiamente positivo con un tasso superiore a 1,5 g/l.

Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Dopo l’alcol test, tutti e tre sono stati accompagnati in Questura per ulteriori verifiche.

Patente mai conseguita e sanzioni amministrative

Dai controlli è emerso che il ventenne alla guida era anche privo di patente, non avendola mai conseguita. È stato quindi sanzionato per guida senza titolo abilitativo e per le numerose violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.

Inoltre, è stato denunciato ai sensi dell’articolo 192, comma 7, del Codice della Strada per non aver rispettato l’ordine di fermarsi all’Alt della Polizia.

Sequestro del veicolo e responsabilità del proprietario

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca e a fermo amministrativo. Il cittadino ucraino, proprietario del veicolo, è stato sanzionato per incauto affidamento del mezzo, in quanto aveva permesso la guida a una persona priva di patente.

L’episodio si è così concluso con il fermo dei tre soggetti e il sequestro del veicolo, a conferma dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade di Parma.

IPA