Un uomo è stato denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento a Catania. Il soggetto, 44 anni, è stato fermato dopo aver compiuto manovre pericolose alla guida, essersi rifiutato di sottoporsi ai controlli e aver dato in escandescenze negli uffici della Questura.

Guida pericolosa a Catania

L’intervento della polizia è avvenuto in via San Giuseppe la Rena, a Catania, dove un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, libero dal servizio, ha notato un veicolo procedere a zig zag mettendo a rischio la sicurezza stradale.

L’agente, insospettito dalle manovre azzardate del conducente, si è avvicinato per un controllo, quindi ha subito osservato che l’uomo, alla guida, gesticolava e parlava da solo. Dopo avergli intimato di fermarsi il poliziotto ha prontamente informato la sala operativa della Questura richiedendo l’intervento di altre volanti per supporto.

Il tentativo di fuga

Il conducente, identificato come un 44enne, si è rifiutato di collaborare tentando di chiudersi all’interno del veicolo e di ripartire senza essere controllato. Gli agenti, vista la situazione, hanno deciso di accompagnarlo negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Denunciato 44enne: era già noto alle autorità

Durante le verifiche è emerso che l’uomo era già stato denunciato un’ora prima da altri poliziotti della squadra volanti poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo, in violazione della normativa sulle armi.

All’uomo è stata contestata anche la guida senza patente. Nel corso della redazione degli atti il 44enne ha perso il controllo, sfondando con pugni e calci una parete in cartongesso e minacciando gli agenti, arrivando a tentare di colpirne uno con un pugno.

Considerato il comportamento e i sospetti degli agenti, il soggetto è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo si è rifiutato ammettendo, però, che il test sarebbe esito positivo poiché aveva assunto cocaina.

Le accuse e la denuncia

Alla luce dei fatti il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente. L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti, ma la posizione dell’uomo resta al vaglio delle autorità competenti.

