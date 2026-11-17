Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto e il sequestro di circa 29 chilogrammi di droga: è il bilancio di un controllo stradale dei Carabinieri. Un italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Mezzano, frazione di Ravenna, e ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall’ingente quantità.

Ravenna: il controllo lungo la strada Reale a Mezzano

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale. Lungo la strada Reale i militari hanno intimato l’alt a un’auto di grossa cilindrata. Il conducente è risultato senza patente e senza i documenti di circolazione del veicolo, e ha mostrato agitazione e nervosismo, soprattutto quando gli sono stati chiesti chiarimenti sul voluminoso scatolone appoggiato sui sedili posteriori.

Quando i Carabinieri hanno aperto lo sportello, hanno avvertito un forte odore riconducibile all’hashish. Hanno quindi eseguito sul posto una perquisizione personale e dell’autovettura, trovando circa 29 chilogrammi di sostanze stupefacenti: hashish e derivati, infiorescenze di marijuana e cocaina.

Sequestrati anche auto, telefoni e contanti

Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato il veicolo utilizzato per il trasporto, due telefoni cellulari e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita. Il 29enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna.

In seguito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito nella locale Casa circondariale di Ravenna.