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A Corigliano (Cosenza) un 26enne alla guida senza patente si è dato alla fuga per sottrarsi a un controllo. Durante la corsa ha imboccato la strada contromano, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. Il 18 novembre gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria e della Squadra volante del commissariato di Corigliano-Rossano hanno arrestato il giovane in flagranza differita. Il 26enne, residente in zona, aveva precedenti penali o di polizia.

La fuga contromano a Corigliano

I fatti contestati risalgono al 16 novembre 2026. Alla guida di una Volkswagen Golf grigia, il ragazzo non si è fermato all’alt intimato dagli agenti e ha cercato di sottrarsi al controllo. Durante l’inseguimento ha compiuto diverse manovre contrarie alle norme stradali, percorrendo contromano alcune vie centrali dell’area urbana di Corigliano (Cosenza).

Secondo la ricostruzione, in più occasioni il rischio di uno scontro frontale con le auto in arrivo è stato evitato per poco. Per tutelare sia il conducente sia gli altri utenti della strada, i poliziotti non sono intervenuti con la forza nell’immediatezza.

Le verifiche e l’arresto

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era privo di patente e recidivo nella guida senza titolo: già a settembre era stato sanzionato per lo stesso motivo.

Nelle successive 48 ore, la Squadra di Polizia Giudiziaria ha ricostruito l’accaduto attraverso i sistemi di videosorveglianza cittadini. In applicazione dell’articolo 192 comma 7 bis del Codice della strada, introdotto dal decreto sicurezza entrato in vigore nel 2026, gli agenti hanno proceduto all’arresto in differita per la fuga, contestata come condotta che ha gravemente pregiudicato l’incolumità pubblica. Al giovane è stata inoltre contestata la guida senza patente e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

La convalida e la misura cautelare

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, il 26enne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Nell’udienza del 20 novembre 2026, il giudice ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura, ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IPA